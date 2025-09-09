„Only Murders in the Building” revine cu al cincilea sezon, iar Ed Sheeran se întoarce cu noul album. Noutățile în materie de filme, seriale, muzică și jocuri

Printre ofertele de streaming care merită atenția, selectate de jurnaliștii de divertisment ai Associated Press, se numără: documentarul în două părți al Netflix, „AKA Charlie Sheen”, care prezintă cariera plină de suișuri și coborâșuri a starului în vârstă de 60 de ani, Robin Wright și Olivia Cooke joacă în thrillerul psihologic pentru Prime Video intitulat „The Girlfriend”, iar gigantul R&B Ty Dolla $ign lansează primul său album complet din ultimii cinci ani.

Documentarul Netflix în două părți „AKA Charlie Sheen” prezintă cronologic cariera plină de suișuri și coborâșuri a starului în vârstă de 60 de ani, de la „Wall Street” la „winning”. Filmul, care va avea premiera miercuri pe platforma de streaming, conține interviuri sincere cu Sheen, alături de mulți prieteni și colegi de distribuție. Regia este semnată de Andrew Renzi („Pepsi, Where’s My Jet?”).

Norii de fum proveniți de la dispozitivele explozive improvizate și strigătele de agonie umplu filmul cutremurător al lui Alex Garland și Ray Mendoza, „Warfare” (HBO Max, vineri, 12 septembrie), în care doar fețele soldaților Navy SEALs ancorează dramatizarea bazată pe o poveste reală, care se desfășoară aproape în timp real. Filmul îi duce pe spectatori într-o misiune aparent minoră în Irak, în 2006.

„The Wedding Banquet” (luni pe Paramount+) al lui Andrew Ahn reface și actualizează cu bucurie filmul queer de referință al lui Ang Lee din 1993. Filmul lui Ahn, cu Kelly Marie Tran, Lily Gladstone, Bowen Yang și Han Gi-chan în rolurile principale, reconstruiește comedia queer a erorilor lui Lee pentru o nouă generație. În recenzia sa, Lindsey Bahr de la AP a lăudat interpretările secundare ale lui Youn Yuh-jung și Joan Chen, dar și-a exprimat dorința ca filmul să fie mai distractiv: „Există o linie narativă despre familiile găsite, dar nu sunt pe deplin convinsă că aceste persoane sunt potrivite una pentru cealaltă”.

Ed Sheeran revine cu un nou album vineri, 12 septembrie, al optulea, intitulat „Play”. Lansarea se îndepărtează de introspecția acustică a ultimului său album, „Autumn Variations” din 2023, și oferă în schimb un gen de muzică pop rezervată. „Azizam”, un cuvânt din limba farsi care se traduce aproximativ prin „dragul meu”, este un hit cultural crossover; „A Little More” are un ritm foarte necesar. Este clar că Sheeran se distrează – iar ascultătorii săi fideli îi vor urma exemplul.

„Only Murders in the Building” revine marți cu al cincilea sezon pe Hulu. Detectivii amatori Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) și Oliver (Martin Short) încep noile episoade încercând să descopere cine l-a ucis pe portarul clădirii lor.

Robin Wright și Olivia Cooke joacă în noul thriller psihologic pentru Prime Video intitulat „The Girlfriend”. Wright joacă rolul Laurei, o mamă foarte, foarte protectoare a fiului ei adult, Danny. Alarma ei internă se declanșează când o întâlnește pe noua iubită a lui Danny, Cherry, interpretată de Cooke. Cherry este o agentă imobiliară cu experiență, care nu corespunde standardelor Laurei pentru fiul ei. Nu vă lăsați înșelați, ambele femei sunt dezechilibrate. Fiecare episod prezintă perspectiva Laurei și a lui Cherry, ceea ce este distractiv. Premiera are loc miercuri.

Filmul „Borderlands” de anul trecut a fost un eșec, dar nu poți ține la pământ o franciză populară. Așadar, Gearbox Software și 2K Games au revenit cu Borderlands 4, readucând stilul său îndrăzneț de violență comică acolo unde îi este locul: pe consola de jocuri. Este apoteoza așa-numitului „looter-shooter”, în care împuști o mulțime de inamici și aduni o mulțime de pradă. În acest capitol, ai aterizat pe o planetă-închisoare condusă de un tiran cunoscut sub numele de Timekeeper. Trebuie să decizi la care facțiune rebelă să te alături, precum și pe care dintre locotenenții lui Timekeeper vrei să-l înfrângi mai întâi. Poți juca solo sau te poți alătura altor trei Vault Hunters. Luptă împotriva puterii începând de vineri, 12 septembrie, pe PlayStation 5, Xbox X/S sau PC.