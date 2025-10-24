Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns vineri la Bucureşti, la invitaţia Patriarhului Daniel. Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale

UPDATE 2:

La rândul său, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, s-a adresat românilor:

Iubiţi fraţi şi fii întru Domnul,

Toată slava, cinstea şi închinăciunea se cuvin lui Dumnezeu Tatăl luminilor, Fiului – Cuvântul şi Înţelepciunea, şi Sfântului Duh – Cel Preasfânt, Bun şi de viaţă Făcător, Care ne-a învrednicit să ajungem cu bine şi în pace pe tărâmul evlavios şi liniştit al României.

Venim cu inima plină de bucurie şi cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române şi a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu i-a mulţumit pentru invitaţie Preafericitul Părinte Patriarh Daniel:

„Această invitaţie frăţească din partea iubitului nostru Frate în Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, un important ierarh, teolog, cărturar şi o figură duhovnicească marcantă a vremurilor noastre, este, într-adevăr, pe deplin binevenită”.

Precedenta vizită în România a fost evocată şi de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care a precizat că a fost deosebit de onorat să fie alături de Preafericitul Daniel în urmă cu şapte ani, la sfinţirea şi târnosirea Sfântului Altar al Catedralei Naţionale din Bucureşti – Catedrala Mântuirii Neamului.

„Iar acum, trebuie să fim din nou împreună cu Preafericirea Sa, în dragoste frăţească şi solidaritate, pentru a săvârşi slujba de sfinţire a picturii în mozaic a acestei măreţe Case a lui Dumnezeu, închinate nobilului Poporului Român şi profundelor sale tradiţii spirituale şi culturale”, a spus Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale, a spus înaltul oaspete, dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române. Pentru că statutul de Patriarhie al Bisericii Ortodoxe Române este pe deplin în concordanţă cu Autocefalia sa. Ambele reflectă năzuinţele înalte ale poporului român şi dăruirea sa faţă de sfânta credinţa creştin ortodoxă, care – chiar şi în ceasurile cele mai întunecate – nu a fost părăsită niciodată de oamenii buni ai acestui pământ atât de bogat şi rodnic din punct de vedere spiritual.

„România este plină de sfinţi şi de tradiţii ascetice evlavioase, unice în lumea ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română are o istorie profundă, care se întinde până în secolul al III-lea, şi este un izvor de Mucenici, Asceţi şi diferite tipuri de sfinţi (bărbaţi şi femei) ai lui Dumnezeu, aşa cum mărturiseşte şi recenta canonizare, de către Biserica-Mamă din Constantinopol, a patru sfinţi români athoniţi. Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume, iar lupta ei pentru păstrarea credinţei în timpul regimului comunist a devenit binecunoscută.

Aşadar, cu mare nerăbdare pentru zilele de bucurie ce ne stau înainte, şi ca recunoaştere a legăturilor solide dintre Constantinopol şi Bucureşti, îmbrăţişăm cu bucurie şi respect Biserica, pe distinsul său Patriarh, şi pe Nobilul Popor Român, recunoscând lucrările lor minunate care Îl preamăresc pe Dumnezeul nostru Treimic. Şi, lăudând fidelitatea, stăruinţa şi onestitatea acestora, aducem mulţumire lui Dumnezeu Cel Atotputernic pentru zilele extraordinare ale Vizitei noastre în mijlocul vostru. Vă mulţumesc şi Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a spus în încheiere Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

UPDATE:

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, i-a urat bun-venit Patriarhului Ecumenic al Constaninopolului, Bartolomeu, într-o scurtă declaraţie la Aeroportul „Henri Coandă”.

„Bine aţi venit în România! Prezenţa Sanctităţii Voastre, în mijlocul nostru, este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală şi de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Română. Această prezenţă binecuvântată marchează cea de-a 11-a vizită a Sanctităţi Voastre în România, fiind un semn al legăturilor frăţeşti statornice între bisericile noastre”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a amintit vizita precedentă în România a Patriarhului Bartolomeu I, care a avut loc cu prilejul sfinţirii Altarului Catedralei Naţionale, numită şi Catedrala Mântuirii Neamului, în anul 2018, anul centenar al Marii Uniri a tuturor provinciilor româneşti într-un singur sat, Regatul României Mari.

În anul 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de patriarhie şi 140 de ani de autocefalie, a mai spus Patriarhul Daniel.

„Şirul de manifestări solemne, organizate la Bucureşti în anul centenar al Patriarhiei Române, culminează în mod providenţial cu slujba sfinţirii picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naţionale, în ziua de duminică, 26 octombrie 2025, în prezenţa Sanctităţii Voastre”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Anul centenar al Patriarhiei Române este astfel încununat a spus Patriarhul Daniel, printr-un eveniment de o profundă însemnătate spirituală pentru viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român credincios.

„Dorim să mulţumim Sanctităţii Voastre pentru că aţi acceptat invitaţia noastră de a participa la această slujbă solemnă a Sfinţirii Picturii în mozaică a Catedralei Naţionale”, a încheiat Preafericitul Părinte Daniel.

Ştirea iniţială:

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a aterizat vineri, în jurul orei 12:00, pe Aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti.

În jurul orei 12:30, acesta a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la Catedrala Patriarhală, unde va fi oficiată o slujbă de Te Deum.

Patriarhul Bartolomeu I vine în ţara noastră la invitaţia Patriarhului Daniel, pentru a participa la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale, programată duminică, de la ora 10:15, precum şi la Sfânta Liturghie de luni, 27 octombrie, dedicată sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor.

Liturghia va fi oficiată la altarul exterior al Catedralei Patriarhale, de la ora 9:30, potrivit Basilica.ro

Vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I este a 11-a în România, prima având loc în 1993, şi are o semnificaţie specială, marcând Centenarul Patriarhiei Române (1925-2025).