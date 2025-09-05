Peste 70 de documentare, în selecția oficială a Festivalului de Film Astra de la Sibiu

Selecția oficială oferă publicului o imagine asupra problemelor actuale, de la războaie și manipulare informațională, la ascensiunea extremismului, fiind grupată în nouă secțiuni tematice, printre care „Femeie/Mamă – Cu ce preț?”, „Criza masculinității” sau „Noul val al extremei drepte”.

Filmele vor concura în cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și DocShorts, potrivit comunicatului remis de organizatori vineri.

Festivalul se va desfășura pe o perioadă extinsă de nouă zile, inclusiv două weekenduri. Două treimi dintre filmele prezente la festival vor putea fi vizionate online pe teritoriul României, timp de două săptămâni după Gala de premiere.

Programul pentru copii și adolescenți, Astra Film Junior, și secțiunea pentru industria filmului documentar, realizată în parteneriat cu Ex Oriente, vor include și participarea studenților din universități europene prin DocStudentHub, organizat împreună cu UNATC.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards.