Taylor Swift: Lansarea următorului album, promovată cu un documentar din culisele filmărilor. Când va fi disponibil pentru fani

Cântăreața revine pe marele ecran cu un documentar care prezinte momente din timpul realizării noului său album, The Life of a Showgirl. Proiecțiile sunt programate începând cu 2 octombrie, potrivit Le Figaro.

Vedeta mondială sărbătorește lansarea din octombrie a viitorului său album, The Life of a Showgirl, cu un documentar inedit. Intitulat The Official Lansation Party of a Showgirl, filmul aruncă o privire înn culisele realizării noului album.

„Vă invit la o petrecere orbitoare”, a scris cântăreața pe rețelele de socializare într-un mesaj postat în acest weekend. „La The Official Lansation Party of a Showgirl, exclusiv în cinematografe între 3 și 5 octombrie, veți putea vedea premiera mondială a videoclipului pentru noua mea piesă”, promite vedeta pop.

The Life of a Showgirl apare la un an după lansarea albumului The Tortured Poets Department, care s-a vândut în aproximativ 2,61 milioane de exemplare. Taylor Swift are 12 albume.