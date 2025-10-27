Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real

Pelerinii pot afla durata de așteptare pentru închinare, locația capătului rândului, programul evenimentelor și rutele de acces către Dealul Patriarhiei.

Platforma oferă date despre timpul de așteptare pentru închinarea la Sfintele moaște și unde se află capătul rândului.

Datele sunt actualizate cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt permanent alături de pelerini.

Platforma poate fi consultată de pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștilor accesând secțiunea specială dedicată hramului Catedralei Patriarhale, cu icoana Sfântului Dimitrie cel Nou.

Sunt puse la dispoziția pelerinilor informații precum programul evenimentelor din ziua respectivă, ce sfinte moaște sunt așezate la închinare, recomandări, rute de acces și transport către Dealul Patriarhiei și altele.

De asemenea, există și o secțiune cu întrebări frecvente precum: Pot veni cu copii mici?; Există rând prioritar? și Unde pot aprinde o lumânare?, anunță basilica.ro.