Premierul belgian reacționează la anularea unui concert al unui dirijor israelian în Gent, Belgia

Premierul belgian Bart De Wever a condamnat decizia organizatorilor Festivalului Flanders din Gent de a anula un concert al Orchestrei Filarmonice din München din cauza naționalității israeliene a dirijorului, Lahav Shani, scrie politico.

De Wever a reacționat de dimineață într-o postare pe X: „Această decizie a provocat pe bună dreptate o mare consternare și a fost caracterizată ca antisemită. A impune o interdicție profesională cuiva doar din cauza originii sale este atât imprudent, cât și iresponsabil”.

Ce spun organizatorii festivalului

Într-un comunicat de miercuri seara, organizatorii festivalului au precizat că decizia a fost luată împreună cu ministrul flamand al Culturii, Caroline Gennez, din partea Social-Democraților belgieni, și că a fost luată „pentru a evita colaborarea cu parteneri care nu s-au delimitat în mod clar” de acțiunile din Fâșia Gaza ale guvernului israelian.

De Wever se alătură unui cor tot mai mare de critici, inclusiv comisarului german pentru cultură, Wolfram Weimer, și ambasadorului Israelului în Germania, Ron Prosor.

Ambii au calificat anularea concertului drept „antisemită”.

„La fel de îngrijorătoare este cerința fără precedent ca artiștii să furnizeze declarații scrise privind opiniile lor politice”, a adăugat De Wever, referindu-se la organizatorii care au spus că i-au cerut lui Shani să își detalieze poziția față de războiul din Gaza, dar el a refuzat să răspundă.

Germania va înceta colaborarea cu Festivalul din Gent

Organizatorii festivalului au spus anterior că anularea nu a fost „în niciun fel motivată de antisemitism”.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot a numit, de asemenea, decizia organizatorilor „exagerată”, într-un interviu radio, difuzat joi la radiodifuzorul public RTBF.

El a subliniat că o persoană nu poate fi făcută responsabilă pentru politica țării sale de origine.

Joi seara, ambasada Germaniei la Bruxelles a anunțat că va înceta colaborarea cu Festivalul Flanders Gent din cauza controversei.

Shani urmează să devină dirijor principal al Filarmonicii din München pentru sezonul 2026 – 2027

Între timp, Weimer a anunțat vineri că Orchestra Filarmonică din München va susține un concert la Berlin luni.

Shani este director muzical al Orchestrei Filarmonice din Israel și urmează să devină dirijor principal al Filarmonicii din München pentru sezonul 2026-2027.

El trebuia să dirijeze Filarmonica în Gent ca parte a turneului european al orchestrei.