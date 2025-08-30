Peste 30.000 de iubitori ai muzicii s-au bucurat de concerte în prima zi la CODRU Festival

Printre cei mai consacrați artiști care au urcat pe scenă se numără Phoenix, Subcarpați, Dirty Shirt, Țapinarii sau Emeric Imre, dar și nume ceva mai cunoscute pentru tineri, cum ar fi Bitză, Nouă Unșpe, Azteca sau Alex Super Beats.

Concertul celor de la Phoenix a demonstrat că muzica poate renaște din cenușă oricând, chiar și după decesul reputatului solist Nicu Covaci. La concert au asistat iubitori ai genului rock de toate vârstele, bunici, părinți sau chiar și tineri, iar publicul, dar și artiștii au demonstrat de ce Phoenix a fost, este și va rămâne o trupă consacrată.

Show-ul Dirty Shirt – dovada că folclorul poate fi reinventat

Concertul trupei Dirty Shirt a fost dovada că folclorul se poate reinventa oricând și că poate fi apreciat chiar și de tineri. La concert au asistat în egală măsură fani ai trupei, dar și public care vineri seară i-a văzut pentru prima dată. Pentru fanii genului metal, momentul a fost unul deosebit. Printre cele mai interesante momentele s-au enumerat jocurile de atmosferă. La un moment dat artiștii i-au îndemnat pe fani să facă un tunel prin mijlocul mulțimii, „pentru că cei de la Autostrăzi nu se descurcă”. Mulțimea s-a despărțit în două și au scandat ca la un meci de fotbal, refrenul uneia dintre melodii. Ba mai mult, soliștii de pe scenă glumeau atunci când publicul nu scanda suficient de tare, spunând la un moment dat că se simte de parcă „Ar fi venit UTA la Timișoara și ar fi dat gol”.

Un alt moment deosebit a fost acela când toate luminile de pe scenă s-au stins, din public se vedeau numai lanternele de la telefon, iar de pe scenă, cei de la Dirty Shirt cântau: „Săracă inima me”, iar la refren, au început jocurile de lumini.

În momentul concertului, artiștii maramureșeni nu s-au abținut, au făcut și „o urare de bine” lui Putin, pe care din cauza nevoii de a păstra decența am ales să o omitem. În mesajul de la finalul concertului, artiștii s-au declarat încântați că tinerii au ales să vină la concert, în loc să bea prin baruri sau să stea pe TikTok, după cum au precizat aceștia într-un mesaj în timpul concertului.

După ce artiștii au ieșit de pe scenă, publicul a cerut Bis, iar mulțimea s-a bucurat chiar de o combinație de mai multe melodii. La final, după prezentările și aplauzele de rigoare, artiștii au făcut o plecăciune în cinstea publicului care a asitat la concert.

La fel ca în ceilalți ani, trupa Subcarpați au adus și ei pe scenă influențele din folclor, cântând unele dintre cele mai cunoscute melodii ale lor. De pe scenă s-au auzit melodii precum: „Frunzuliță, iarbă deasă” sau „Codrule, mărite domn”. Prezența publicului a fost numeroasă, iar uralele și aplauzele răsunau la Pădurea Verde din Timișoara.

Peste 30.000 de festivalieri în prima seară de CODRU

În prima zi a festivalului a reunit un public de peste 30.000 de persoane, festivalieri de toate vârstele și iubitori ai tuturor genurilor muzicale. Sâmbătă, pe cele șase scene vor urca numeroși artiști.

Pe Main Stage vor cânta Akua Naru (SUA), E-an-na, Implant pentru Refuz, iar seara se încheie cu Irina Rimes.

Tinerii iubitori de trap au ocazia să-i vadă sâmbătă pe Oscar, IDK sau Albert NBN, dar și mulți alții.

Bineînțeles, una dintre scene este rezervată genului folk, iar publicul iubitor se va bucura de un concert marca Mircea Baniciu.