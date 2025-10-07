Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis, pentru munca din domeniul fizicii cuantice.

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică 2025 lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și cuantificării energiei într-un circuit electric”.

Potrivit site-ului oficial The Nobel Prize 2025, laureații au folosit o serie de experimente pentru a demonstra că proprietățile bizare ale lumii cuantice pot fi concretizate într-un sistem suficient de mare încât să încapă în palmă. Sistemul lor electric supraconductor putea să treacă dintr-o stare în alta, ca și cum ar fi trecut direct prin perete. De asemenea, au demonstrat că sistemul absorbea și emitea energie în doze de dimensiuni specifice, exact așa cum prevedea mecanica cuantică.

Ce au făcut cei trei cercetători

„În 1984 și 1985, John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis au realizat o serie de experimente cu un circuit electronic construit din supraconductori, componente care pot conduce curentul fără rezistență electrică. În circuit, componentele supraconductoare erau separate de un strat subțire de material neconductiv, o configurație cunoscută sub numele de joncțiune Josephson. Prin rafinarea și măsurarea tuturor proprietăților circuitului lor, ei au reușit să controleze și să exploreze fenomenele care apăreau atunci când treceau un curent prin acesta. Împreună, particulele încărcate care se mișcau prin supraconductor formau un sistem care se comporta ca și cum ar fi fost o singură particulă care umplea întregul circuit”, se arată în comunicatul emis.

Anul trecut, pionierii inteligenței artificiale John Hopfield și Geoffrey Hinton au câștigat premiul Nobel pentru Fizică pentru contribuția lor la crearea elementelor de bază ale învățării automate.

Celelalte Premii Nobel 2025 vor fi anunțate în zilele următoare astfel:

Chimie – miercuri, 8 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Literatură – joi, 9 octombrie, cel mai devreme la ora 13:00 CEST

Pace – vineri, 10 octombrie, ora 11:00 CEST

Premiul Sveriges Riksbank în științe economice în memoria lui Alfred Nobel – luni, 13 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Luni, doi cercetători americani și un cercetător japonez au primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025.