Doi cercetători americani și un cercetător japonez, laureații Premiului Nobel pentru Medicină 2025

Trei cercetători, Mary E. Brunkow (SUA), Fred Ramsdell (SUA) și Shimon Sakaguchi (Japonia) au primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025, pentru descoperirile lor privind „toleranța imună periferică”, adică mecanismul prin care sistemul imunitar nu ne atacă propriul corp.

Cei trei laureați au descoperit cum știu să se oprească celulele T-reglatoare atunci când sistemul imunitar devine prea agresiv, putând să provoace boli autoimune, cum sunt diabetul de tip I, scleroza multiplă sau lupusul.

Celulele T-reglatoare, binefăcătorul necunoscut al sistemului imunitar

Astfel, Shimon Sakaguchi a fost primul care, în 1995, a demonstrat că, în afară de mecanismul cunoscut („curățarea” celulelor periculoase în timus), corpul are un al doilea sistem de control: celulele T-reglatoare, care țin în frâu restul sistemului imunitar.

Aceasta a fost o idee revoluționară, care, la început, a fost contrazisă de mulți cercetători.

Mutația din Foxp3, care produce boli autoimune

Mary Brunkow și Fred Ramsdell au descoperit, în 2001, motivul genetic pentru care unele animale (de laborator) dezvoltau brusc boli autoimune: o mutație într-o genă numită Foxp3.

Ei au constatat apoi că aceeași genă e esențială și la oameni, iar defectele ei duc la o boală gravă, IPEX, care apare la copii și afectează întregul sistem imunitar.

Foxp3 controlează celulele T-reglatoare

În 2003, Sakaguchi a legat cele două descoperiri, arătând că gena Foxp3 controlează exact dezvoltarea acelor celule T-reglatoare pe care el le identificase anterior.

Această descoperire e importantă prin aceea că a schimbat modul în care medicii și cercetătorii înțeleg echilibrul fin dintre apărare și autoapărare.

Importanța descoperirii – tratamente autotimune mai eficiente

Pe baza acestei descoperiri se pot crea tratamente noi pentru bolile autoimune.

Mai mult decât atât, această descoperire lasă loc pentru invenții medicale noi ce privesc „slăbirea” controlată a sistemului imunitar, pentru o rată de acceptare a transplantului mai mare.

De asemenea, se pot pune la punct terapii care „opresc frânele” imunității în caz de cancer, ca să lase corpul să lupte mai eficient cu tumorile.

De altfel, unele dintre aceste tratamente sunt deja în studii clinice.

Fred Ramsdell (Sonoma Biotherapeutics – San Francisco) identifică mutațiile care cauzează bolile autoimune.

Mary Brunkow (Institute for Systems Biology – Seattle) descoperă gena Foxp3.

Shimon Sakaguchi (Universitatea din Osaka) descoperă celulele T reglatoare.

Premiul total este de 11 milioane de coroane suedeze (aprox. 950.000 de euro).