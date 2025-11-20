Proces de restaurare unic în România pentru Cetatea de Scaun din Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, spune că o reconstrucție completă, din piatră sau sticlă, nu este permisă de normele internaționale de restaurare, de aceea a identificat ca soluție „restaurarea transparentă”.

Este vorba de „o tehnică modernă și 100% reversibilă, prin care forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să atingă structura veche”.

Comisia Națională a Monumentelor Istorice a aprobat în acest sens două proiecte-pilot: un tronson-pilot cu lungimea de 10 metri pentru zidul de incintă cu bastioane semicirculare și realizarea unui acoperiș ușor în stil moldovenesc pe fortul Petru Mușat, care să protejeze și zidurile de infiltrațiile de apă.

Documentația tehnică ar urma să fie gata până la sfârșitul anului, iar în primele luni din 2026 va începe proiectarea și execuția etapelor-pilot, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie extinse lucrările pe întreaga fortificație.

Restaurare inspirată din proiecte europene

„O metodă de restaurare spectaculoasă, inspirată din proiecte europene moderne, precum instalația de la Basilica di Siponto (Italia), unde o întreagă bazilică a fost printr-o instalație metalică spectaculoasă (14 metri înălțime) și complet reversibilă. Este un proiect îndrăzneț, care va fi iluminat noaptea și prin care ne propunem să redăm Cetății de Scaun strălucirea de altădată”, adaugă Gheorghe Șoldan.

Cetatea Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional, potruvit Muzeului Național al Bucovinei.

Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul uni vast proiect cu finanţare în perioada 2011-2015, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi subtila strălucire princiară din trecut.