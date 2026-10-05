Record incredibil: biletele unui festival s-au epuizat în 42 de minute, deși artiștii nici măcar nu au fost anunțați oficial

Festivalul britanic Glastonbury revine după tradiționalul an sabatic și va avea loc între 23 și 27 iunie 2027, la Worthy Farm, potrivit Euronews. Biletele au fost puse în vânzare la ora 10:00, iar la 10:42 See Tickets a confirmat că întreaga alocare pentru accesul general fusese vândută.

Peste 400 de lire pentru un bilet

Prețul a fost unul dintre subiectele care au stârnit cele mai multe reacții. Un bilet pentru 2027 costă 408 lire sterline, inclusiv taxa de rezervare de 5 lire. Este pentru prima dată când prețul depășește pragul de 400 de lire.

Suma echivalează cu aproximativ 480 de euro și este cu aproape 30 de lire mai mare decât în 2025. Prețurile au crescut constant în ultimele decenii. În 2010, un bilet costa 286 de lire, iar în anul 2000 prețul era de numai 87 de lire.

Majorarea pentru 2027 a provocat nemulțumiri în rândul unor fani, care susțin că festivalul a devenit prea scump. În ciuda criticilor, cererea a rămas suficient de mare pentru ca biletele să dispară în mai puțin de o oră.

Nimeni nu știe încă cine va cânta

Situația neobișnuită este că spectatorii și-au cumpărat biletele fără să știe line-up-ul festivalului. Organizatorii nu au anunțat oficial niciun artist pentru ediția din 2027. Printre numele vehiculate în presa britanică și în rândul pariorilor se află Sam Fender, Taylor Swift, Rihanna și Little Simz.

Au apărut, de asemenea, speculații privind The Rolling Stones, Radiohead și Fontaines D.C. Două nume importante au fost însă eliminate din discuție de organizatoarea Emily Eavis. Ea a respins speculațiile privind apariția Madonnei și a trupei Oasis.

Eavis a confirmat în schimb că toți headlinerii festivalului au fost deja contractați. „Suntem foarte încântați”, a declarat ea în august pentru BBC Radio 4, precizând că pregătirile pentru ediția din 2027 evoluează bine. Line-up-ul complet este așteptat în următoarele luni.

Fanii mai au o șansă în primăvară

Cei care nu au reușit să cumpere bilete nu au pierdut complet șansa de a ajunge la Glastonbury. O nouă rundă de vânzări este programată în primăvara lui 2027. Atunci vor fi oferite biletele returnate și cele pentru care cumpărătorii nu achită diferența rămasă.

La cumpărarea inițială a fost necesar un avans de 100 de lire. Restul de 308 lire trebuie plătit între 1 și 7 aprilie 2027. Ediția din 2027 va avea loc între 23 și 27 iunie, iar interesul demonstrat de vânzarea biletelor arată că festivalul își păstrează atractivitatea chiar și înainte ca artiștii să fie anunțați.