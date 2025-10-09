Regele Charles vrea să inspire spectatorii pentru protejarea mediului într-un documentar TV

Fundația King’s a anunțat că lungmetrajul TV, intitulat provizoriu Finding Harmony: A King’s Vision, va fi difuzat pe Prime Video, serviciul Amazon, la începutul anului viitor.

„Niciodată nu a fost mai important ca lumea să depună un efort concertat pentru a proteja și prioritiza planeta noastră și pentru a ne restabili relația cu aceasta”, a declarat monarhul despre proiect.

În film, Regele Marii Britanii va reflecta asupra propriilor decenii de campanie pentru sustenabilitate.

Regele Charles a spus că „speranța sa cea mai profundă este ca acest film să încurajeze un public nou să învețe despre filosofia armoniei – și poate să inspire același sentiment de determinare pe care mi l-a dat și mie de a ajuta la construirea unui viitor mai sustenabil”.

Documentarul unic va arăta cum crede el că oamenii sunt „parte a naturii, nu separați de natură” și că o conexiune sănătoasă cu natura este „esența bunăstării umane”.

Cu exemple din întreaga lume, documentarul va arăta cum poate fi aplicată filosofia armoniei în agricultură, meșteșuguri tradiționale, arhitectură și urbanism.