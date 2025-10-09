Prima pagină » Cultură-Media » Regele Charles vrea să inspire spectatorii pentru protejarea mediului într-un documentar TV

Regele Charles vrea să inspire spectatorii pentru protejarea mediului într-un documentar TV

Regele Charles spune că dorește să inspire un „sentiment de determinare” pentru protejarea mediului, în contextul anunțării detaliilor unui documentar TV în care va explica filosofia sa despre „armonie” și necesitatea „de a lucra cu natura, nu împotriva ei”, potrivit BBC.
Fundația King’s a anunțat că lungmetrajul TV, intitulat provizoriu Finding Harmony: A King’s Vision, va fi difuzat pe Prime Video, serviciul Amazon, la începutul anului viitor.

„Niciodată nu a fost mai important ca lumea să depună un efort concertat pentru a proteja și prioritiza planeta noastră și pentru a ne restabili relația cu aceasta”, a declarat monarhul despre proiect.

În film, Regele Marii Britanii va reflecta asupra propriilor decenii de campanie pentru sustenabilitate.

Regele Charles a spus că „speranța sa cea mai profundă este ca acest film să încurajeze un public nou să învețe despre filosofia armoniei – și poate să inspire același sentiment de determinare pe care mi l-a dat și mie de a ajuta la construirea unui viitor mai sustenabil”.

Documentarul unic va arăta cum crede el că oamenii sunt „parte a naturii, nu separați de natură” și că o conexiune sănătoasă cu natura este „esența bunăstării umane”.

Cu exemple din întreaga lume, documentarul va arăta cum poate fi aplicată filosofia armoniei în agricultură, meșteșuguri tradiționale, arhitectură și urbanism.