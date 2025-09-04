România a donat 80.000 de cărți pentru bibliotecile publice din Republica Moldova

Ceremonia de donație a avut loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde a fost semnat documentul oficial între DRRM și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, scrie Ziar.md.

Volumele au fost oferite în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”.

„Prezența cărții românești în fiecare comunitate, în fiecare bibliotecă din localitățile din Republica Moldova, este extrem de importantă”, a declarat ministrul Culturii din Republica Moldova, Sergiu Prodan.

„În ultimii ani, Guvernul României a susținut ferm dezvoltarea europeană a Republicii Moldova. România va continua să sprijine Republica Moldova și toți cetățenii săi în construirea viitorului european al acesteia. Orice acțiune a noastră din ultimii ani este profund inspirată de relația noastră unică de limbă, istorie și cultură”, a spus secretarul de stat al Guvernului României, Dragoș Mihai Hotea.

În octombrie 2024, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a efectuat cea mai amplă donație de carte în limba română pentru bibliotecile din Republica Moldova, punând la dispoziție peste 100.000 de volume tipărite și un număr similar în format digital.