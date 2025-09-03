Sabrina Carpenter, reacție despre coperta noului său album: „Man’s Best Friend” nu e pentru cei sensibili

Despre criticile care consideră că imaginea o arată supusă, ea a insistat că este doar „o metaforă”.

„Supunerea poate fi atât dominantă, cât și supusă. Așa văd eu imaginea, ca o metaforă, dar sunt sigură că alții vor spune ‘Uite, e submisivă’”, a spus Carpenter marți într-un interviu pentru Interview Magazine.

„Reacția oamenilor este fascinantă pentru mine”, a adăugat ea. Artista a explicat că atunci când a creat imaginea, intenția ei era clară și nu a încercat să anticipeze reacțiile publicului.

Întrebată dacă aceste controverse o fac să plângă sau să râdă, Carpenter a răspuns: „Cred că puțin din ambele. Experiența mea e diferită de cea a altora, dar dacă ei simt așa, atunci e real pentru ei”.

Carpenter a explicat că piesele de pe albumul „Man’s Best Friend” vorbesc despre experiențele ei personale: pierdere, despărțiri, celebrare și navigarea vieții ca tânără femeie.

Înainte de lansarea albumului, Carpenter a prezentat și o copertă alternativă și a avertizat că „albumul nu e pentru cei sensibili sau ușor de șocat”.

Prima piesă de pe album, „Manchild”, a debutat pe locul 1 în Billboard Hot 100, fiind al doilea hit al Sabrinei Carpenter care ajunge pe prima poziție în topul american.