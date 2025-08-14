Se pregătește un film biografic despre viața regretatei cântărețe Sinéad O’Connor

Proiectul este realizat de companiile irlandeze ie: entertainment și Nine Daughters, împreună cu See-Saw Films, cunoscută pentru producții precum „Slow Horses” și „The Power of the Dog”.

Filmul va fi regizat de Josephine Decker („Shirley”), după un scenariu scris de Stacey Gregg, iar producători vor fi Fodhla Cronin O’Reilly, Neil Chordia, Iain Canning și Emile Sherman. Dezvoltarea filmului este finanțată de BBC Film.

Biopicul va urmări începuturile muzicale ale artistei, ascensiunea sa internațională și activismul pentru cauze sociale, inclusiv criticile aduse Bisericii Catolice.

Sinéad O’Connor a câștigat în 1990 un Grammy pentru albumul „I Do Not Want What I Haven’t Got”, care include hitul „Nothing Compares 2 U”.