Streamingul muzical atinge un record istoric: Peste 5 trilioane de ascultări în 2025

La nivel mondial, streamingul muzical a depășit un prag record în 2025, înregistrând peste 5,1 trilioane de ascultări într-un singur an. Expansiunea este susținută în special de genuri precum muzica creștină/gospel, rock și latino, în timp ce artiștii dezvoltați cu ajutorul inteligenței artificiale își fac tot mai simțită prezența pe piață, arată Associated Press.
Victor Dan Stephanovici
15 ian. 2026, 11:44, Cultură-Media

Conform raportului anual al companiei de analiză Luminate, 2025 a adus o creștere globală de 9,6% față de 2024. S-a marcat astfel cel mai mare nivel atins vreodată pentru streamingul muzical, scrie AP.

În Statele Unite, streamurile audio „on-demand” au ajuns la 1,4 trilioane, cu 4,6% mai mult decât în anul precedent. Totuși, doar 43% dintre ascultări au provenit din melodii apărute în ultimii cinci ani. Asta sugerează o tendință de reorientare a publicului către muzica din catalogurile și stilurile mai vechi.

Genurile care impulsionează creșterea: gospel, rock și latino

Deși în SUA lansările recente au înregistrat, per ansamblu, un ușor declin, muzica creștină/gospel a contrazis acest trend. S-a marcat o creștere impresionantă de 18,5% față de 2024. Printre artiștii care au contribuit la acest avans se numără Brandon Lake, Forrest Frank și Elevation Worship.

Rock-ul a cunoscut, la rândul său, un an solid, cu un plus de 6,4%, consolidându-și ponderea în totalul streamurilor. Muzica latino a crescut cu 5,2%, susținută de succesul masiv al lui Bad Bunny, care a acumulat 5,3 miliarde de ascultări în SUA în 2025.

Bad Bunny a fost principalul factor al creșterii muzicii latino. Noul său album a adunat aproape 3 miliarde de streamuri pe piața americană. Taylor Swift și Morgan Wallen au fost singurii artiști care au depășit pragul de 5 milioane de unități echivalente de album într-un singur an, combinând vânzările cu streamingul.

Streamingul muzical și artiștii generați de AI întră în mainstream

Anul 2025 a marcat și intrarea puternică a artiștilor creați prin inteligență artificială în atenția publicului. Proiecte precum Xania Monet sau trupa rock The Velvet Sundown au ajuns în topurile Billboard, iar unele piese AI au urcat chiar pe primul loc în clasamentele digitale.

Datele Luminate arată că acești artiști au acumulat zeci sau chiar sute de milioane de streamuri, semn al influenței crescânde a tehnologiei asupra industriei muzicale. Această evoluție ridică totodată întrebări legate de drepturile de autor și identitatea artistică.

În ciuda schimbărilor de preferințe, rap-ul și R&B-ul rămân cele mai populare genuri în SUA, cu aproape 350 de miliarde de ascultări în 2025. Acestea sunt urmate de rock, pop, country și muzica latino, reflectând diversitatea gusturilor publicului.

Anul 2025 reconfirmă dominația streamingului în consumul muzical și evidențiază capacitatea sa de adaptare. De la revenirea pieselor din arhivă, la creșterea genurilor de nișă și urcarea în topuri a artiștilor AI, peisajul muzical intră într-o nouă etapă, în care tehnologia și emoția se împletesc tot mai strâns.

