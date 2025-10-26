Un fragment cu scriere cuneiformă, vechi de 2.700 de ani, rescrie istoria relațiilor dintre Regatul Iuda și Imperiul Asirian

Un fragment ceramic vechi de 2.700 de ani, descoperit lângă Muntele Templului din Ierusalim (1000 – 586 î.e.n.), oferă prima dovadă fizică a unei corespondențe oficiale între Imperiul Asirian și Regatul Iuda, potrivit LiveScience.

Având doar 2,5 centimetri lungime, fragmentul poartă o inscripție cuneiformă în limba akkadiană, datată în perioada Primului Templu, care face referire la o plată de tribut întârziată din partea Regatului Iuda către suzeranii săi asirieni.

Cercetătorii cred că mesajul reprezintă o scrisoare regală oficială prin care se solicita o actualizare privind plata restantă.

O descoperire întâmplătoare

Artefactul a fost găsit în timpul unei săpături din apropierea Zidului de Vest, în cadrul unui proiect public de cernere a pământului din Parcul Național Emek Tzurim.

Voluntara Moriah Cohen a observat fragmentul, confundând inițial semnele cu o decorațiune, înainte de a realiza că era vorba despre o scriere cuneiformă. Arheologii cred că fragmentul ar fi putut face parte dintr-o amprentă regală de sigiliu, folosită pentru închiderea scrisorilor sau a documentelor, posibil emisă chiar de curtea asiriană.

Dovezi ale unei tensiuni politice

Inscripția menționează un termen limită: prima zi a lunii Av, o lună de vară comună atât calendarului evreiesc, cât și celui mesopotamian, și face referire la un „ofițer al caretei”, un titlu oficial cunoscut în administrația asiriană.

Deși mesajul nu menționează numele regelui din Iuda, el ar putea data din timpul domniilor lui Ezechia, Manase sau Iosia.

Cercetătorii consideră că această scrisoare reflectă nu doar o comunicare administrativă, ci și o perioadă de tensiune între Iuda și Asiria legată de plata tributului.

Urme ale prezenței asiriene

Analiza argilei arată că fragmentul nu a fost produs local, ci provine din interiorul Imperiului Asirian, posibil din orașul Ninive.

Acest fapt susține ipoteza că era un document diplomatic importat.