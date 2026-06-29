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UNArte inaugurează prima pinacotecă și o nouă bibliotecă, cu ocazia împlinirii a 162 de ani de existență

Lucrări de Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, desene academiste din secolul al XIX-lea și piese din Colecția Kalinderu se numără printre exponatele noii pinacoteci inaugurate de UNArte, la 162 de ani de la înființarea universității.
UNArte inaugurează prima pinacotecă și o nouă bibliotecă, cu ocazia împlinirii a 162 de ani de existență
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Luiza Moldovan
29 iun. 2026, 16:25, Cultură-Media
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Lucrări de artă valoroase, documente de arhivă și volume de specialitate se află în una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ artistic din România.

Cu ocazia aniversării celor 162 de ani de existență ai Universității Naționale de Arte din București, instituția a inaugurat propria pinacotecă și o nouă bibliotecă.

Amândouă conțin piese de artă importante, dar și documente valoroase despre marii pictori care au absolvit UNArte, potrivit unui anunț de pe portalul instituției.

Pinacoteca funcționează ca spațiu expozițional permanent

Pinacoteca universității funcționează ca spațiu expozițional permanent, unde sunt expuse lucrări de pictură și sculptură, gravuri istorice, desene și picturi din colecția UNArte, desene academiste din sec. al XIX-lea, piese de sculptură din Colecția Kalinderu, portrete ale lui Theodor Aman, Gheorghe Tăttărescu, al clasei de studiu a lui Ștefan Luchian, presa originală de gravură a lui Theodor Aman și lucrări ale unor personalități importante ale artei românești.

„Pinacoteca are un scop educațional pentru studenții noștri, consolidează personalitatea universității și formele de reprezentare aici. Totodată, constituie un reper în ceea ce privește calitatea plasticii pe care o dezvoltăm în cadrul cursurilor și programelor universitare. După ce a funcționat temporar în mansarda Universității din București, spațiu care a fost afectat de un incediu,  a durat 162 de ani până când am reușit în acest moment să concretizăm pinacoteca”, a declarat într-o conferință de presă rectorul UNArte, Cătălin Bălescu.

Cât despre noua bibliotecă a instituției de învățământ, sunt prezente aproximativ 60.000 de volume și este concepută ca spațiu de documentare, cercetare și studiu pentru studenți, profesori, cercetători, specialiști în arte vizuale și publicul interesat de cultura artistică.

Pinacoteca și noua bibliotecă vor fi prezentate publicului pe 1 iulie

Bucureștenii sunt așteptați pe data de 1 iulie, la sediul UNArte, să vadă expoziția din pinacotecă și spațiul noii biblioteci, începând cu ora 19:00.

Vizitatorii vor descoperi:

  • Ecorșeul lui Constantin Brâncuși și al dr. Dimitrie Gerota.
  • Ecorșeul Georgetei Caragiu și al prof. Gheorghe Ghițescu.
  • Portretul lui Theodor Aman și presa sa de gravură.
  • Portretul de grup al clasei lui Ștefan Luchian, de Alexandru Bănulescu.
  • Lucrări din colecția Kalinderu.
  • Gravuri istorice și lucrări din colecția universității.
  • Desen și pictură academiste de la finalul sec. al XIX-lea.
  • Foile matricole ale lui Constantin Brâncuși, Ștefan Luchian, Victor Brauner și Sofian Boghiu, precum și diploma lui Zianu Boca.
  • Expoziția actualilor profesori: pictură, grafică, sculptură.
  • Instalația PatchWork by Mediascope × Videri.

Open Spaces propune un parcurs liber prin Casa Scarlat-Ghica (Robescu) – Pinacotecă și Bibliotecă, completat de intervenții artistice și momente muzicale.

Accesul este gratuit, însă accesul publicului se va realiza în funcție de limita capacității disponibile. De asemenea, UNArte va pregăti și un moment aniversar dedicat publicului prezent.

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