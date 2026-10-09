Ziua Holocaustului în România. Peste 35.000 de evrei au fost deportați în Transnistria

Potrivit Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, numai în octombrie 1941, peste 35.000 de evrei, majoritatea copii, femei și persoane în vârstă, din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și alte localități din apropiere au fost escortați în Transnistria.

MAI: Fiecare victimă a avut un nume, un chip și o viață care merita trăită

Ministerul Afacerilor Interne transmite, vineri, de Ziua Holocaustului în România, un mesaj emoționant: „Aveau case, meserii, prieteni și vecini. Erau părinți, bunici, tineri care abia își făceau planuri. Mulți au plecat crezând că se vor întoarce. Cei mai mulți nu s-au mai întors. În urma lor au rămas fotografii fără nume, scrisori neterminate și supraviețuitori care au ales să vorbească, ca noi să știm. Pe 9 octombrie 1941 au început deportările în Transnistria. Fiecare victimă a avut un nume, un chip și o viață care merita trăită. Astăzi ne plecăm capetele în memoria lor. Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului – Ne amintim pentru viitor! Comemorăm pentru viitor!”, este mesajul MAI.

Între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni au fost uciși sau au murit în Holocaust

Potrivit concluziilor Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, în România și în teritoriile aflate sub administrație românească au fost uciși sau au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni.

La acest bilanț se adaugă aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de Nord, aflată atunci sub administrație maghiară, și 5.000 de evrei români care se aflau în alte țări europene.

De asemenea, între 105.000 și 120.000 de evrei români deportați au murit în urma expulzărilor în Transnistria. În aceeași regiune, între 115.000 și 180.000 de evrei locali au fost uciși, în special la Odesa și în districtele Golta și Berezovca.

Holocaustul a afectat grav și comunitatea romă. Dintre cei aproximativ 25.000 de romi deportați în Transnistria, jumătate fiind copii, circa 11.000 au murit.

Ziua Holocaustului, instituită în 2004

Data de 9 octombrie a fost stabilită oficial drept Ziua Holocaustului în România prin Hotărârea Guvernului nr. 672 din 5 mai 2004, în urma recomandărilor Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1986.

În fiecare an, autoritățile organizează manifestări de comemorare, conferințe, seminarii, lansări de carte și activități educaționale dedicate victimelor Holocaustului.

Un loc important în păstrarea memoriei îl ocupă Memorialul Victimelor Holocaustului din București, inaugurat la 8 octombrie 2009. Ansamblul, realizat de artistul Peter Jacobi, include Coloana Memorială, Via Dolorosa, Roata Romilor, Steaua lui David și Epitaf.

Educația și combaterea antisemitismului, priorități naționale

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, înființat în 2005, are ca obiective cercetarea, arhivarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, precum și dezvoltarea programelor educaționale și culturale dedicate acestui capitol al istoriei.

România a adoptat, de asemenea, măsuri legislative pentru prevenirea și combaterea antisemitismului. Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură pentru perioada 2024-2027 urmărește promovarea incluziunii, cunoașterea culturii evreiești și combaterea discriminării.

La nivel internațional, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este marcată la 27 ianuarie, în timp ce 2 august este recunoscută drept Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva romilor.

Comemorarea din 9 octombrie reprezintă un moment de reculegere și de reafirmare a responsabilității de a păstra vie memoria victimelor, de a combate antisemitismul și rasismul și de a preveni repetarea atrocităților din trecut.