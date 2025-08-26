Vicepreședinta USR, un nou atac la adresa PSD: „Rămâne același copil problemă al României”

Vicepreședinta USR, Clotilde Armand, a lansat marți un nou atac la adresa PSD. Ea a declarat că social-democrații opresc reformele din cadrul Coaliției de guvernare și a afirmat că „PSD rămâne același copil problemă al României.”

„Ce constatăm este că PSD rămâne același copil problemă al României și cum majoritatea partidelor înțeleg că trebuie să găsim soluții și trebuie să găsim o soluție și pentru București, el se opune cu obstinație, exact cum se opune reformelor și rezolvării crizei economice. Ei nu și nu, blochează, tergiversează, încearcă să-și salveze privilegiile, în loc să-și asume responsabilitatea pentru greșelile trecutului”, a declarat Clotilde Armand, marți, la RFI.

În legătură cu alegerile pentru Primăria Capitalei, Clotilde Armand a spus că proiectul lui Nicușor Dan pentru capitala București trebuie dus mai departe de viitorul primar, care va fi ales curând.

Declarațiile sale au venit în contextul discuțiilor despre o posibilă candidatură comună PNL-USR, lucru care provoacă nemulțumiri în rândul PSD.

După ședința PSD de luni, Sorin Grindeanu a declarat, în privința acestui subiect, că o alianță electorală între PNL și USR ar putea destabiliza coaliția de guvernare.

„Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliţie, măcar să ştim cum stăm”, a precizat președintele interimar al PSD.