Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, atac la AUR şi USR: „Vând iluzii românilor”

„Un partid care câştigă alegerile, un partid care îşi impune viziunea, un partid care dă tonul dezvoltării României – cu siguranţă Partidul Social-Democrat are proiectele necesare pentru a face lucrul acesta. Şi pentru a reuşi să ne atingem acest obiectiv nu trebuie să fim nici AUR, nici USR, nici PNL. De altfel, aceste partide, aţi remarcat şi dumneavoastră, vând iluzii românilor şi cred că avem datoria să le arătăm cetăţenilor de fapt că ceea ce spun aceste partide nu stă în picioare”, a declarat Victor Negrescu.

Europarlamentarul a spus despre liderii AUR că nu se implică efectiv în bătăliile importante pentru România la nivel european: „Cei de la AUR pretind că se luptă pentru România. Dar noi activăm la nivelul Parlamentului European şi nu i-am văzut pe cei de la AUR luptându-se acolo la Bruxelles pentru România. Nu i-am văzut atunci când ne-am luptat pentru crearea salariului minim european. Nu i-am văzut când împreună cu colegul meu, domnul Florin Barbu, ne-am luptat pentru fermierii români. Nu i-am văzut când împreună cu colegul meu, Bogdan Ivan, ne-am luptat pentru a proteja minele din România. Nu i-am văzut nicăieri”.

Referindu-se la PNL şi la premierul Ilie Bolojan, Negrescu a declarat: „Am văzut cum cei de la PNL, în frunte cu domnul Ilie Bolojan, dau lecţii. Îi spun că ei înţeleg cum funcţionează Europa, că ei sunt cu reforma. Dar noi suntem formaţiunea politică care a dus România în lumea europeană, în NATO, în spaţiul Schengen şi pentru a atinge aceste obiective am făcut reforme. Reforme reale. Nu reforme de formă, nu scandal, nu toată ziua la televizor propagând această idee că doar cineva se luptă pentru România”.

„Nu avem niciun motiv să ne uităm la cei de la USR. Ştiu că aici, la Timişoara, au reuşit să câştige precedentele alegeri şi ei ne spun peste tot că ei se gândesc la oameni, că ei au altă viziune. Dar acum, în mod real, nu cu Partidul Social-Democrat la guvernare s-a terminat mecanismul de cooperare şi verificare? Nu cu Partidul Social-Democrat fiind activ s-au promovat măsuri concrete pentru cei mulţi?”, a adăugat Negrescu.

Negrescu a spus despre PSD că este un partid de centru-stânga, „singurul partid de centru-stânga din România”, un partid naţional, dar şi pro-european, un partid ataşat valorilor tradiţionale, dar şi „un partid tolerant care promovează ideea susţinerii a tot ce înseamnă revendicări sociale”