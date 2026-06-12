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Premieră istorică: Energia solară a produs mai multă electricitate decât cărbunele în SUA în ciuda strategiei lui Trump

Energia solară a produs mai multă electricitate decât cărbunele în luna mai în SUA. Este o premieră istorică pentru SUA. Culmea, aceasta apare în ciuda strategiei lui Trump care încurajează industria cărbunelui și restrânge facilitățile acordate companiilor din industria energiei verzi.
Premieră istorică: Energia solară a produs mai multă electricitate decât cărbunele în SUA în ciuda strategiei lui Trump
Petru Mazilu
12 iun. 2026, 20:37, Diverse
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Energia solară a produs mai multă electricitate decât cărbunele pentru prima dată în istoria Statelor Unite ale Americii, potrivit Futurism. Experții spun că este o piatră de hotar pentru energia regenerabilă.

În mod ironic, săptămâna trecută, administrația Trump a anunțat că va investi 700 de milioane de dolari din fonduri federale în industria cărbunelui din SUA.

Premiera a fost înregistrată în luna mai. Experții de la Ember au transmis că producția de energie solară, cu o cotă de 12,8%, a depășit-o pe cea a cărbunelui, cu 12,2%. În plus, evoluția ar putea continua.

„Acest record ar putea fi doborât din nou în lunile de vară”, a remarcat Ember.

Energia solară vs. cărbune

Utilizarea cărbunelui pentru generarea de energie a scăzut vertiginos, aproape înjumătățindu-se în ultimii cinci ani. Între timp, cantitatea de energie solară generată s-a dublat în aceeași perioadă.

„Depășirea cărbunelui în prima lună înregistrată arată cât de departe a evoluat energia solară, de la un contribuitor de nișă la a treia cea mai mare și cu cea mai rapidă creștere sursă de energie din sistemul electric al SUA”, a declarat analistul Ember, Nicolas Fulghum, prin intermediul unui comunicat.

Strategia Administrației Trump ar putea încetini evoluția energiei verzi în SUA. Departamentul Energiei a anunțat că renunță la planul de a închide cinci vechi centrale pe cărbune. De asemenea, guvernul american va ajuta companii care construiesc noi centrale pe cărbune în Alaska și Virginia de Vest.

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