S-a lansat ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România

Deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, ARCMEDIA reunește sub un singur brand multe dintre cele mai notorii și respectate publicații din piața românească, marcând un nou moment de maturitate pentru industria media locală.

ARCMEDIA este rezultatul unei construcții strategice începute în urmă cu peste două decenii și accelerate decisiv în ultimii ani. Este un ecosistem digital de media care livrează conținut credibil pentru fiecare audiență și care unește branduri cu identitati editoriale diferite.

Radu Budeanu a inițiat, începând cu 2019, un amplu proces de consolidare a unor branduri media cu tradiție și identitate editorială puternică. Astfel, în portofoliul ARCMEDIA se regăsesc publicații precum CANCAN, Ciao, ProSport, Gândul, Promotor, „Ce se întâmplă, doctore?”, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi și Apropo, la care s-au adăugat ulterior agenția de știri Mediafax și agentia Mediafax Foto, în ianuarie 2025, și G4 Media, G4Food, TechRider, Economedia si Pets&Cats.

Lansarea ARCMEDIA nu presupune o uniformizare a vocilor editoriale, ci dimpotrivă, valorificarea diferențelor. Trustul funcționează ca un univers media coerent, construit pe pluralitate de opinii, echilibru editorial și rigoare jurnalistică, acoperind un spectru larg de interese: de la economie, investigație și politică, la lifestyle, știință, tehnologie, sport și entertainment. Toate publicațiile din grup operează sub același set de principii ferme: responsabilitate, libertate editorială deplină, corectitudine și respect față de cititor.

„ARCMEDIA este rezultatul unei viziuni pe termen lung și al convingerii că presa de calitate se construiește prin integritate, diversitate de perspective și respect față de public. Nu ștergem diferențele dintre publicații, ci le oferim un cadru în care să se completeze și să crească împreună”, a declarat Radu Budeanu, fondator și proprietar ARCMEDIA.

Cu un portofoliu de 20 publicații, peste 25 de conturi Social Media cu peste 5 milioane de followers și 15 producții video, cu aproximativ 2 milioane de cititori zilnic pe toate platformele, ARCMEDIA se poziționează ca o forță capabilă să influențeze direcția industriei media din România și să contribuie activ la definirea standardelor viitoare ale jurnalismului digital. Grupul beneficiază de o infrastructură tehnologică avansată, menită să transforme viteza de reacție în calitate editorială și volumul de conținut în relevanță reală pentru public.

ARCMEDIA își asumă rolul de reper de încredere într-un context social în care credibilitatea a devenit o resursă esențială. Trustul investește constant în conținut premium, documentat și adaptat noilor obiceiuri de consum media, cu un accent strategic pe dezvoltarea zonei de video, producție originală, formate inovatoare și distribuție multiplatformă.

Pe termen mediu și lung, trustul media își propune extinderea dincolo de granițele României. Începând cu anul viitor, grupul va face primii pași pe piața vest-europeană, exportând acest model de jurnalism, infrastructura digitală și filosofia editorială care au stat la baza succesului său pe plan local.

ARCMEDIA se definește ca un arc care unește informația cu analiza, publicul cu adevărul și vocile diferite într-un ecosistem coerent și credibil. Un spațiu în care jurnalismul profesionist rămâne esențial și în care viitorul este privit strategic, nu conjunctural.