ASPES a lansat Programul Național de Educație Financiară pentru România, cu debut pilot în licee din București

Asociația de Studii și Prognoze Economico Sociale (ASPES) a lansat Programul Național de Educație Financiară pentru România (PNEFR), un demers strategic destinat formării competențelor financiare ale tinerei generații și extinderii educației economice în școli.
19 mart. 2026, 11:35

Prima etapă a programului a debutat la Colegiul Național de Aeronautică „Henri Coandă” din București, una dintre cele 15 unități de învățământ incluse în proiectul pilot derulat la nivelul Capitalei. Inițiativa este susținută de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, reprezentat de inspectorul școlar general Florian Lixandru.

Programul este inițiat de ASPES și coordonat executiv de Bogdan Petre, vicepreședinte al organizației, care a subliniat că educația financiară trebuie tratată ca o infrastructură esențială de cunoaștere pentru dezvoltarea sănătoasă a economiei.

„Fără infrastructură de cunoaștere, țara rămâne captivă în haos bugetar, comportamente economice primitive și decizii greșite care vor costa mult la nivel național. Educația financiară nu mai este opțională – este fundația pe care se construiește o economie sănătoasă și un stat care nu se prăbușește sub propria ignoranță”, a declarat Bogdan Petre, citat în comunicatul asociației.

Potrivit organizatorilor, programul reunește în prima sa etapă profesori universitari, specialiști în finanțe și personalități din mediul economic, care vor susține sesiuni interactive dedicate elevilor. Accentul este pus pe înțelegerea mecanismelor economice fundamentale și pe dezvoltarea unei culturi financiare solide încă din anii de școală.

La evenimentul de lansare au participat, printre alții, Adrian Mitroi, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București, Răzvan Cătălin Dobrea, profesor universitar în cadrul aceleiași instituții, Adrian Căruceru, expert în educație financiară, Cristian Cosmin, fost secretar de stat și fost director adjunct al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, precum și Kristine Bago, auditor la Fondul Proprietatea.

Invitatul de onoare al evenimentului a fost Dumitru-Dorin Prunariu, primul și singurul român care a zburat în spațiul cosmic, la bordul navei Soyuz-40, în 1981.

PNEFR își propune să dezvolte o infrastructură educațională modernă în domeniul finanțelor personale și al economiei aplicate, prin introducerea sistematică și practică a unor concepte esențiale precum administrarea responsabilă a resurselor financiare, economisirea și investițiile, funcționarea creditării și a sistemului bancar, rolul fiscalității în economie, precum și gestionarea riscului și utilizarea instrumentelor de asigurare.

Elevii care participă la program vor învăța concepte esențiale pentru viața economică:
  • administrarea finanțelor personale
  • economisirea și investițiile
  • funcționarea sistemului bancar
  • •olul fiscalității
  • gestionarea riscurilor financiare

Prin parteneriate cu instituții academice, autorități de reglementare, specialiști din mediul financiar și unități de învățământ, inițiatorii programului spun că urmăresc formarea unei generații capabile să înțeleagă mecanismele economice și să ia decizii financiare informate.

Colegiul Național de Aeronautică „Henri Coandă” deschide astfel seria unităților de învățământ care vor participa la acest proiect pe parcursul anului 2026, urmând ca programul să fie extins progresiv și în alte licee și instituții educaționale din România.

Lansarea PNEFR vine pe fondul unei probleme semnalate tot mai des în spațiul public: nivelul redus al educației financiare în rândul populației. În viziunea inițiatorilor, o generație care înțelege banii, creditarea, economisirea și fiscalitatea poate contribui pe termen lung la o economie mai stabilă și la decizii individuale mai responsabile.

