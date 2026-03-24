Volkswagen vrea să transforme o fabrică auto în unitate de producție de elemente pentru apărarea aeriană

Volkswagen poartă discuții cu compania israeliană Rafael Advanced Defence Systems cu privire la un acord care ar converti una dintre fabricile producătorului auto german de la producția de automobile la producția de apărare antirachetă, a relatat Financial Times marți.

Planul implică transformarea fabricii Volkswagen din Osnabrück pentru a produce componente pentru sistemul de apărare aeriană Domul de Fier al Rafael. Sistemul companiei de stat israeliene ar urma să fie fabricat la fabrica germană în cadrul acordului propus.

Acordul își propune să păstreze toate cele 2.300 de locuri de muncă de la fabrica din Osnabrück din vestul Germaniei, care se confruntă cu o posibilă închidere. Cele două companii intenționează să comercializeze sistemele de apărare către guvernele europene.

Guvernul german susține propunerea, iar producția la fabrica convertită ar putea începe în termen de 12 până la 18 luni. Singura condiție este ca lucrătorii să accepte trecerea de la producția de mașini la producția de arme.