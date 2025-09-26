15 companii românești au intrat în Arena Bursei. Printre ele, Artesana, Christian Tour, Libris și Sofiaman

Bursa de Valori București (BVB) a anunțat vineri cele 15 companii finaliste ale programului BVB Arena 2025, un proiect devenit reper pentru afacerile românești care își doresc să crească și să atragă investiții prin piața de capital. Companiile au fost selectate pe baza potențialului lor de dezvoltare și a capacității de a deveni viitori emitenți pe bursă – fie prin listarea de acțiuni, fie prin emisiuni de obligațiuni.

„Prin programul BVB Arena, aducem în lumina reflectoarelor companii românești ambițioase, cu viziune și curaj, care au un impact real în economia locală”, a explicat Loredana Chitu, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al BVB, în cadrul Galei BVB Arena.

De la IT la HoReCa: finaliștii Arena 2025

Aflat la a opta ediție, programul este structurat în mai multe etape. Nominalizările pentru ediția acestui an au avut loc în perioada aprilie-mai, iar semifinaliștii au fost selectați în iunie. Trei dintre finaliști au fost desemnați prin vot public, iar restul de către un juriu format din specialiști în domenii diverse.

Cele 15 companii finaliste ale BVB Arena 2025 sunt AD Auto Total, Agricola International, Annabella, Apemin Tușnad, AROBS Transilvania Software, Artesana (vot public), Barleta, BENTO, Casa Timiș, Christian Tour, Libris, Lidas (vot public), Sofiaman (vot public), Visual Fan și Zitec. Ele activează în domenii variate, de la IT&C la industrie alimentară și comerț, turism, HoReCa, textile și educație.

Peste 270 de milioane euro atrași prin bursă

În cele 8 ediții de până acum, peste 1.300 de companii au fost nominalizate, iar 20 dintre ele au accesat deja finanțare prin bursă, generând peste 270 milioane euro în 40 de runde de finanțare.„Credem cu tărie că toate aceste companii premiate la Gala BVB Arena 2025 au capacitatea de a transforma provocările în oportunități și de a aduce un impact pozitiv asupra comunităților din care fac parte”, a transmis Ana-Maria Neatu, director de program BVB Arena.

„Statul român trebuie să ofere seriozitate”

Prezent la gală, Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a declarat că „statul român trebuie să ofere seriozitate și previzibilitate în interacțiunea cu mediul de afaceri și să ofere exemple de profesioniști care conduc companiile statului”.

Mai sunt afaceri locale care reușesc și merită recunoscute, a subliniat și Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, afirmând că momentul „este mai mult decât potrivit pentru a aminti că avem performanțe în economia românească și adevărate modele pentru mediul de afaceri, precum cele 15 companii finaliste ale programului BVB Arena”.

Poveștile antreprenorilor vor ajunge la public

În perioada următoare, vor fi organizate întâlniri informale între antreprenori, unde finaliștii și semifinaliștii vor putea discuta liber, schimbând idei și experiențe. Poveștile celor 15 companii vor fi publicate într-o carte dedicată BVB Arena în 2026, iar interviurile vor fi disponibile și în format podcast pe YouTube și Spotify.

Lansat în 2017, programul BVB Arena își propune să apropie antreprenorii români de oportunitățile oferite de piața de capital. Nu este un program pentru companii deja listate, ci pentru cele care pot ajunge acolo.