56,2 milioane de euro pentru modernizarea reţelei naţionale de transport al energiei electrice

„Am semnat, ieri, cu Transelectrica unul dintre cele mai mari contracte de investiţie pentru modernizarea şi eficientizarea reţelei naţionale de transport al energiei electrice, în valoare de 56,2 milioane de euro. Cred că investiţiile strategice pentru dezvoltarea extinsă a reţelei de transport, în condiţii de sustenabilitate, alături de planuri investiţionale ambiţioase şi proiecte unice pentru România, pot combate efectele schimbărilor climatice, preveni poluarea, menţine independenţa energetică a României şi stabilitatea resurselor în regiune”, afirmă Mircea Abrudean.

Secretariatul General al Guvernului este coordonator pentru implementarea investiţiei „Eficientizarea, modernizarea şi digitalizarea reţelei naţionale de transport al energiei electrice” finanţată prin componenta REPowerEU a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Contractul semnat constă în trei sub-investiţii: Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) şi instalaţii de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în staţiile CNTEE Transelectrica SA, cu o alocare de 29.557.000 de euro, Retehnologizarea SMART SA – filiala CNTEE Transelectrica SA, cu o alocare de 18.240.000 de euro şi Optimizarea reţelei de comunicaţii şi crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala CNTEE Transelectrica SA, cu o alocare de 8.440.200 de euro.

Investiţiile presupun montarea în 29 de staţii electrice de transformare din totalul de 81 de staţii din reţeaua electrică de transport a unor instalaţii de producere a energiei electrice prin centrale fotovoltaice. Investiţia este una off-grid în cadrul căreia centralele electrice fotovoltaice şi bateriile de stocare vor fi utilizate numai pentru a alimenta cu energie electrică o parte din serviciile interne ale staţiilor.

SMART SA va fi dotată cu echipamente tehnologice adecvate pentru asigurarea serviciilor de mentenanţă a RET la cele mai înalte standarde de calitate, iar serviciile de întreţinere furnizate de SMART SA pentru Reţeaua Electrică de Transport din România vor fi digitalizate. Noile echipamente vor permite utilizarea tehnologiei LST (Lucru Sub Tensiune), care presupune efectuarea intervenţiilor pe liniile şi in staţiile RET fără deconectarea acestora de sub tensiune, cu efecte pozitive asupra calităţii serviciilor de mentenanţă prestate pentru reţeaua naţională de transport al energiei electrice, prin reducerea cu 50% a numărul mediu de ore de intervenţie şi a numărului acestora.

De asemenea, va creşte rezilienţa cibernetică a reţelei de transport al energiei electrice şi a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin modernizarea reţelei de comunicaţii (echipamente şi software) şi crearea unui centru de date. Nivelul de disponibilitate tehnică a infrastructurii de fibră optică va creşte până la 99,5%, contribuind în mod direct la asigurarea stabilităţii şi siguranţei în funcţionare a SEN.