A impus Ucraina interdicție pentru importurile de produsele petroliere sosite din Oil Terminal Constanța? Răspunsul ministrului Economiei, Radu Miruță

„Eu nu știu ca România să poarte o astfel de interdicție în acest moment cu privire la ce m-ați întrebat dumneavoastră”, a spus ministrul Radu Miruță, la întrebarea Mediafax, joi, în cadrul unei conferințe de presă la sediul ministerului.

Din informațiile din ultimele săptămâni, se discuta de un „ban” (interdicție – n.r.) pentru produsele petroliere care sunt importate de Ucraina prin Portul Constanța, fabricate din țiței rusesc, în principal din India.

„România, în acest moment, din informațiile care țin de decizia pe care o am eu în Ministerul Economiei, nu este în această situație”, precizat ministrul Economiei.

Contactați de Profit.ro, reprezentanții Oil Terminal au arătat că Ucraina a impus verificări suplimentare pentru produsele petroliere sosite din Oil Terminal Constanța, ceea ce implică întârzieri majore pentru barjele, trenurile și autocisternele cu care sunt transportate acestea.

„Decizia impusă de autoritățile ucrainene nu este comunicată printr-un document oficial și are statut de decizie internă pentru autoritățile din Ucraina. Nu cunoaștem când sau dacă Ucraina va ridica restricțiile/verificările suplimentare pentru produsele petroliere sosite din Oil Terminal Constanța. Oil Terminal a luat măsuri suplimentare pentru segregarea produselor petroliere de origine India față de celelalte produse de alte origini, acceptate în Ucraina″, au spus cei de la Oil Terminal, conform sursei citate.

Zvon: Pe „lista neagră” în Ucraina

Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal, comentase, la finalul lunii trecute, la întrebarea reporterului Mediafax, zvonurile vehiculate atunci, conform cărora compania românească ar urma să fie „blacklisted”, adică trecută pe lista neagră a oficialilor ucraineni.

Potrivit presei de la Kiev, care citau surse din piață înainte de 1 octombrie, principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna octombrie fără a lua în calcul și Portul Constanța, unde funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, pentru că, susțin acestea, se aștepta ca această rută de transport să intre sub sancțiuni, „blacklisted”, trecută pe lista neagră.

Este vorba în acest caz de cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei aprobat de Uniunea Europeană la mijlocul lunii iulie, care include și interzicerea importului de produse petroliere fabricate din țiței rusesc. Au fost vizate în principal rafinăriile indiene, care au expediat anul trecut aproape 15 milioane de tone de motorină către țările europene.

„Este o poveste din asta cusută. Vorbim despre o Ucraină care începând cu 1 octombrie vrea să impună oprirea oricărei produs rezultat din India. Ne referim aici la motorină, pentru că ăsta este produsul esențial pentru ei în momentul de față. Deci motorina din India, de origine indiană, nu va mai avea acces. De aici au rezultat în cascadă mai multe discuții. Într-adevăr, în portul Constanța în ultima perioadă s-au adus cantități foarte mari de motorină din India și datorită faptului că era un preț mult mai bun deci și pentru piața românească, nu numai pentru piața ucraineană. Sunt zvonuri că datorită acestui fapt, datorită faptului că Oil Terminal aduce în continuare marfă indiană – și e normal să aducă, pentru că suntem în Uniunea Europeană și respectăm legislația europeană, nu face nimic împotrivă și nici Vama română nu face ceva împotriva legislației – se intenționează blacklist-area Oil Terminal, cum se spune, a pune un ban (interdicție – n.r.) pe Oil Terminal Constanța și Portul Constanța din punct de vedere al produselor energetice”, a explicat Gabriel Daraban, pe 30 septembrie.

„Noi am informat toate autoritățile statului, am venit cu dovezi clare că putem să facem o separație între originile mărfurilor fără a contamina marfa din altă țară cu marfa indiană. Am pus la dispoziție toate aceste date, mai mult, noi n-avem ce să facem. Dacă ei nu ne vor, în final, noi ne vedem de activitatea noastră, n-avem o problemă, adică nu are un impact olosal, dar este un impact și din punct de vedere psihologic, pentru că în ultimii trei ani de zile Oil Terminal a fost principalul terminal pentru Ucraina și, deodată, din niște motive pe care eu nu le înțeleg, sincer, să se ia această decizie. Ar trebui și statul român, la rândul său să ia niște măsuri simple și legale astfel încât să fie o contrapartidă la această abordare abruptă”, a declarat oficialul Oil Terminal, pe 30 septembrie, la conferința organizată atunci de Mediafax la Constanța.

Oil Terminal este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 87,75% din pachetul de acțiuni, la 30 iunie 2024.

Operațiunile companiei Oil Terminal, cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la nivel naţional, cu poziție strategică în Zona Mării Negre, au luat avânt în contextul războiului din Ucraina, dublându-și cifra de afaceri în ultimii trei ani.