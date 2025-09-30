Oil Terminal, cifră de afaceri dublă de la debutul războiului, cu impact în economia Constanței. Declarațiile oficialilor despre posibila sistare a exporturilor spre Ucraina

Operațiunile companiei Oil Terminal, cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la nivel naţional, cu poziție strategică în Zona Mării Negre, au luat avânt în contextul războiului din Ucraina, după cum a detaliat Gabriel Daraban la evenimentul organizat luni de Mediafax la Constanța.

„Este vorba de un rulaj de marfă și în același timp o variație de produse care ne-a adus în această situație. Terminalul în ultimii trei ani și-a dublat cifra de afaceri. Am avut niște evoluții extrem de bune pe piață. Suntem unul dintre hub-urile recunoscute deja în Europa. Poate ați auzit: în 2024 am depășit portul Fos (Marsilia – n.r.) din Marea Mediterană, o mare deschisă, o mare în care se face comerț internațional în adevăratul sens. Marea Neagră, până una alta, este o mare închisă și o mare în care suntem într-o zonă de război. Deci sunt anumite restricții și din punct de vedere al navigației și din punct de vedere al accesului de produse energetice”, a detaliat directorul comercial al companiei.

Potrivit lui Gabriel Daraban, bunul mers al companiei este major pentru bunăstarea angajaților și, implicit în economia județului.

„Avem un rol important din acest punct de vedere. Vorbim de peste o mie de angajați care își desfășoară activitatea în Oil Terminal de foarte mulți ani suntem într-un domeniu energetic unde există și o istorie, există generații și generații care au lucrat în Oil Terminal. Este important pentru Constanța ca această companie să funcționeze, să pună la dispoziție venituri la un nivel astfel încât să se dezvolte și zona, deci sunt lucruri esențiale pentru economia județului”, a afirmat Dabriel Daraban.

Compania este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 87,75% din pachetul de acțiuni, la 30 iunie 2024.

Zvon: Oil Terminal, trecută pe lista neagră în Ucraina

La întrebarea reporterului Mediafax, Gabriel Daraban a comentat zvonurilor vehiculate în ultimele zile, conform cărora compania românească ar urma să fie „blacklisted”, adică trecută pe lista neagră a oficialilor ucraineni.

Potrivit presei de la Kiev, care citează surse din piață, principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna care debutează miercuri fără a lua în calcul și Portul Constanța, unde funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, pentru că, susțin acestea, se așteaptă ca această rută de transport să intre sub sancțiuni, „blacklisted”, trecută pe lista neagră.

De amintit că Uniunea Europeană a aprobat, la mijlocul lunii iulie, cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, care include și interzicerea importului de produse petroliere fabricate din țiței rusesc. Au fost vizate în principal rafinăriile indiene, care au expediat anul trecut aproape 15 milioane de tone de motorină către țările europene.

„Este o poveste din asta cusută. Vorbim despre o Ucraină care începând cu 1 octombrie vrea să impună oprirea oricărei produs rezultat din India. Ne referim aici la motorină, pentru că ăsta este produsul esențial pentru ei în momentul de față. Deci motorina din India, de origine indiană, nu va mai avea acces. De aici au rezultat în cascadă mai multe discuții. Într-adevăr, în portul Constanța în ultima perioadă s-au adus cantități foarte mari de motorină din India și datorită faptului că era un preț mult mai bun deci și pentru piața românească, nu numai pentru piața ucraineană. Sunt zvonuri că datorită acestui fapt, datorită faptului că Oil Terminal aduce în continuare marfă indiană și e normal să aducă, pentru că suntem în Uniunea Europeană și respectăm legislația europeană, nu face nimic împotrivă și nici Vama română nu face ceva împotriva legislației, se intenționează blacklist-area Oil Termina, cum se spune, a pune un ban (interdicție – n.r.) pe Oil Terminal Constanța și Portul Constanța din punct de vedere al produselor energetice”, a explicat Gabriel Daraban.

„Noi am informat toate autoritățile statului, am venit cu dovezi clare că putem să facem o separație între originile mărfurilor fără a contamina marfa din altă țară cu marfa indiană. Am pus la dispoziție toate aceste date, mai mult, noi n-avem ce să facem. Dacă ei nu ne vor, în final, noi ne vedem de activitatea noastră, n-avem o problemă, adică nu are un impact olosal, dar este un impact și din punct de vedere psihologic, pentru că în ultimii trei ani de zile Oil Terminal a fost principalul terminal pentru Ucraina și, deodată, din niște motive pe care eu nu le înțeleg, sincer, să se ia această decizie. Ar trebui și statul român, la rândul său să ia niște măsuri simple și legale astfel încât să fie o contrapartidă la această abordare abruptă”, a declarat oficialul Oil Terminal, la conferința Mediafax.

