A venit vremea angajaţilor-acţionari în firmele pentru care lucrează. Mai multe companii din România au decis să îşi recompenseze astfel angajaţii

Ceea ce era doar o fata morgana pentru angajaţii români, care se uitau cu invidie la start-up-urile din Silicon Valley unde primii angajaţi au devenit milionari, începe să prindă contur şi în România: pachetele de acţiuni îşi fac loc în beneficiile primite de angajaţi, fie că sunt în start-up-uri, firme româneşti sau multinaţionale.

„Am fost surprins să aflu că în oferta de angajare pe care am primit-o în urmă cu un an şi jumătate a fost introdus şi un pachet de acţiuni cu o valoare de peste 100.000 de euro la momentul respectiv. Acţiunile se deblochează parţial, aproximativ 25% pe an pe o perioadă de 4 ani“, spu­ne Andrei, director într-o multinaţională din IT.

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România şi cea mai tranzacţio­na­tă ac­ţiune de la bursa românească, şi UiPath, compania IT pornită din România care s-a listat anul acesta la New York, se numără printre companiile care şi-au răsplătit anga­jaţii cu acţiuni. Deşi nu există date publice, sunt câteva zeci de angajaţi deveniţi milio­nari în euro ca urmare a faptului că au fost remuneraţi cu pachete de acţiuni când au acceptat să vină, la începuturi, în aceste organizaţii.

Acordarea de acţiuni angajaţilor Băncii Transilvania face parte din planul de fidelizare a acestora.

„Orice angajat BT poate beneficia de Stock Option Plan, în limitele stabilite în apli­carea reglementărilor specific şi prin nor­mele interne. În aplicarea programului de fidelizare/Stock Options Management nu există pachete minime, valoarea pa­che­telor este stabilită în funcţie de perfor­man­ţă, conform practicilor în do­meniul remu­ne­raţiei“, au transmis repre­zen­tanţii Băncii Transilvania.

