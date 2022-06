Acţiunile companiilor energetice domină lista câştigătorilor incluşi în indicele S&P 500

Segmentul energetic a înregistrat o creştere considerabilă în ultimii doi ani, pe măsură ce preţul petrolului continuă să urce pe fondul cererii tot mai mari şi ofertei constrânse de actualul context geopolitic. Nivelul ridicat de cerere vine într-o perioadă în care numărul de călătorii va creşte semnificativ, în vreme ce economiile continuă să treacă peste şocurile provocate de pandemie, notează Business Insider.

De asemenea, situaţia actuală este influenţată masiv de sancţiunile lansate de statele vestice asupra petrolului rusesc ca urmare a războiului din Ucraina şi de lipsa de investiţii a companiilor energetice din Statele Unite. Numărul de platforme petroliere din SUA reprezintă doar o treime prin comparaţie cu nivelul maxim atins în 2014, conform furnizorului de date Baker Hughes.

Marţi, preţul unui baril West Texas Intermediate (WTI) a ajuns la aproape 120 de dolari, cu doar 18% sub recordul stabilit în 2008, respectiv 147 de dolari per baril. Unii analişti sunt de părere, de altfel, că barilul WTI va ajunge la nivelul din 2008 până la finalul actualului an.

Preţurile mari ale petrolului se transpun în profituri mai consistente pentru companiile energetice, fapt reflectat şi în preţul acţiunilor.

Acţiunile din domeniul energetic continuă să domine lista câştigătorilor incluşi în S&P 500. Marţi, cel puţin şase companii energetice au stabilit noi recorduri pe bursă în SUA, printre care se numără societăţi precum Chevron, Valero şi ConocoPhillips.

Totodată, giganţi precum Exxon Mobil şi Hess sunt la maximul ultimilor ani, iar industria energetică a crescut cu peste 60% de la începutul anului până în prezent, după ce în timpul crizei generate de coronavirus, preţul petrolului intrase pentru scurt timp în teritoriu negativ.

Conform datelor FactSet, veniturile sectorului energetic din SUA au crescut cu 14% în T1/2022 faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, iar profiturile au urcat cu 268% în acelaşi interval de timp.

Fără industria energetică, rata de creştere a veniturilor cumulate din S&P 500 ar scădea de la 9,2% la 3,2%, în condiţiile în care sectorul respectiv reprezintă doar 5% din indice.