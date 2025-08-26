S&P 500, busola investițiilor: lecții pentru fiecare investitor. PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax

Într-un nou episod al emisiunii „Pastila financiară”, Adrian Artene și Alex Chirilă au discutat despre modul în care un obiectiv financiar se poate transforma într-un plan concret, folosind principiile SMART și disciplina în economisire.

În cadrul discuției, cei doi au explicat importanța unui indicator financiar esențial pentru investitori: S&P 500.

„Există un indicator pe care tu l-ai precizat la început, S&P-ul. Și aș vrea să ne spui ce evoluție a avut în ultimii 10-20 de ani și cum ne influențează acest indicator investițiile.”, a declarat Adrian Artene în cadrul emisiunii.

Prin această întrebare, el precizează că, pentru a lua decizii financiare corecte, trebuie să înțelegem semnificația și evoluția principalelor repere de pe piață.

„Standard & Poor’s 500, S&P 500, este, dacă vrem, reperul vis-a-vis de performanța în investiții. În permanență, trebuie să ne raportăm la ceva când discutăm dacă am performat bine sau mai puțin bine.”, a declarat Alex Chirilă despre inovația S&P 500.

Așadar, S&P 500 funcționează ca un standard de comparație. Practic, este un reper pentru a evalua succesul sau eșecul investițiilor.

Alex Chirilă a explicat, în acest episod, ce reprezintă indicele și cum funcționează.

„Managerii de fonduri, fonduri de investiții renumite, își aleg Standard & Poor’s ca fiind reperul lor vis-a-vis de propria performanță în investiții. S&P 500 este, dacă vrem, un coș colector al celor mai mari companii din Statele Unite. 500 de companii. Acest indice este calculat pe metoda capitalizării. Ce înseamnă capitalizare? Înseamnă număr de acțiuni emise de o companie ori prețul unei acțiuni. Avem capitalizare. În funcție de capitalizarea de piață, companiile sunt împărțite în funcție de mărime. Avem companii microcap, midcap, largecap, megacap. Aceste companii sunt calculate în funcție de mărimea capitalizării lor. În S&P 500 avem cele mai importante 500 de companii după capitalizare din lume. Aici discutăm despre companii ca Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla.”, a spus Alex Chirilă.

El a detaliat faptul că S&P 500 nu este doar un număr, ci o reprezentare a celor mai mari companii din Statele Unite, care indică starea generală a pieței și performanța investițiilor pe termen lung.

Rezultatele istorice ale S&P 500

În ceea ce privește rezultatele indicelui S&P 500, Alex Chirilă a explicat că au existat oscilații în folosirea acestuia de către investitori, de-a lungul timpului.

„Acum, în investiții, media obținută de acest coș a fost între 8 și 10% an la an, indiferent de faptul că am avut scăderi după cum vedem pe acest grafic. Există oscilații. Avem oscilații atât pozitive cât și negative și vedem acest grafic din 1930 până în prezent. Bineînțeles că am avut și perioade nasoale în investiții. Undeva în 1932 am avut scăderi mai mari de 40%. În anul 2008 am avut scăderi de aproape 40%.”

Alex Chirilă a explicat că S&P 500 a înregistrat atât scăderi majore, cât și perioade de creștere foarte mare.

„Astea au fost unele dintre cele mai ample scăderi, dar după cum vedem, bineînțeles, avem permanent și perioade de scădere. Nu avem doar perioade de creștere.”, a explicat acesta.

Cu alte cuvinte, oscilațiile fac parte din natura pieței. Nu există doar creșteri line, ci și perioade dificile în care valoarea investițiilor poate scădea semnificativ. Cu toate acestea, performanța pe termen lung rămâne pozitivă.

„Pe partea cealaltă vedem că media este undeva… avem perioade peste 40% an la an, avem perioade peste 20% an la an, dar dacă este să atenuăm punctele maxim cu punctele minime, vom ajunge la o medie între 8% și 10%.”, a explicat el.