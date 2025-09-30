Fondatorul Spotify renunță la funcția de director general și devine președinte executiv

Daniel Ek, fondatorul suedez al platformei Spotify, va părăsi funcția de director general pentru a deveni președinte executiv începând din ianuarie 2026, a anunțat marți gigantul streamingului, scrie Le Figaro.

Alex Norström, director comercial, și Gustav Söderström, director de produse și tehnologie, vor prelua funcția și vor împărți postul de director general, a precizat Spotify într-un comunicat.

„Această schimbare corespunde pur și simplu modului în care funcționăm deja. În calitate de președinte executiv, mă voi concentra pe dezvoltarea pe termen lung a companiei”, a comentat Daniel Ek.

„În ultimii ani, am încredințat o mare parte din gestionarea zilnică și conducerea strategică a Spotify lui Alex și Gustav”, a adăugat el.

Peste 700 de milioane de utilizatori

Daniel Ek a cofondat Spotify împreună cu Martin Lorentzon în 2006, iar compania, care a fost listată la Bursa de Valori din New York în 2018, are astăzi o capitalizare bursieră de 149 miliarde de dolari.

După acest anunț, acțiunile au scăzut cu peste 3% în tranzacțiile înainte de deschiderea pieței din New York.

Spotify are peste 700 de milioane de utilizatori, a menționat Daniel Ek.

Grupul a înregistrat primul său profit net anual în 2024, de 1,1 miliarde de euro.

Chelios, cu barbă și îmbrăcat lejer, de obicei în teniși, tricou și jachetă, suedezul, cunoscut pentru stilul său rezervat și pragmatismul său, a declarat că va continua să joace un rol important în cadrul Spotify.

„În calitate de președinte executiv, mă voi concentra pe traiectoria pe termen lung a companiei și voi veghea, prin implicarea mea, la menținerea unei legături strânse între consiliul de administrație și co-directorii noștri generali”, a promis el.