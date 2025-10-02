OpenAI vinde acțiuni de 6,6 miliarde de dolari pentru a-și motiva angajații

OpenAI a finalizat joi o vânzare secundară de acțiuni în valoare de 6,6 miliarde de dolari, permițând angajaților actuali și foștilor angajați eligibili să vândă acțiuni la o evaluare record de 500 de miliarde de dolari. Cu această tranzacție, gigantul AI urcă pe primul loc în clasamentul celor mai valoroase companii private, întrecând SpaceX, evaluată la 456 miliarde de dolari.

Compania condusă de Sam Altman plănuia această vânzare secundară la o evaluare de 500 de miliarde de dolari, cu investitori precum Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX din Abu Dhabi și T. Rowe Price, încă din luna august, potrivit CNBC.

Vânzări temperate, semn de încredere în creșterea OpenAI

Nu toți angajații au ales să-și vândă acțiunile, preferând să le păstreze pe termen lung, semn că au de încredere în viitorul OpenAI. Deși autorizase vânzarea unui pachet de acțiuni de până la 10,3 miliarde de dolari (față de ținta inițială de 6 miliarde), doar aproximativ două treimi din acest total au fost efectiv vândute.

În același timp, interesul ridicat al investitorilor arată că cererea pentru acțiunile OpenAI rămâne puternică, chiar și la o evaluare uriașă de 500 de miliarde de dolari, mult în creștere față de 300 de miliarde la începutul anului.

Competiția pentru experți se intensifică

Oferta a fost prezentată în septembrie angajaților actuali și foștilor angajați care dețineau acțiuni de cel puțin doi ani. Este pentru a doua oară în mai puțin de un an când OpenAI le oferă angajaților șansa de a-și vinde acțiunile către investitori. Prima a avut loc în noiembrie anul trecut, când compania a încheiat un acord de 1,5 miliarde de dolari cu SoftBank – un important grup de investiții din Japonia, cunoscut pentru finanțarea unor giganți din tehnologie precum Uber, Alibaba sau Arm.

Tranzacția a avut loc într-un moment în care competiția pentru specialiștii în inteligență artificială este tot mai intensă. Meta, de exemplu, oferă pachete salariale de sute de milioane de dolari pentru a atrage cercetători de top.

OpenAI adoptă modelul marilor companii tech

Prin decizia de a permite angajaților să-și vândă acțiunile, OpenAI intră în rândul companiilor de tehnologie precum SpaceX, Stripe sau Databricks, care folosesc vânzările secundare ca soluție pentru motivarea angajaților, fără listare publică. Strategia este privită ca o modalitate de a recompensa angajații pe termen lung și de a păstra talentele-cheie.