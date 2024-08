Acţiunile la nivel mondial sunt pe cale să aibă cea mai bună săptămână de tranzacţionare din ultimele nouă luni. La Bucureşti, indicele principal BET a urcat cu 1,8% în ultima săptămână

Bursele de Valori sunt în creştere vineri, ceea ce înseamnă că acţiunile ar putea înregistra cea mai bună săptămână din ultimele nouă luni după ce investitorii au eliminat de pe agendă pentru moment îngrijorarea că economia SUA – cea mai mare la nivel mondial – s-ar îndrepta spre recesiune, scrie Financial Times.

La Bucureşti indicele principal BET are plus 1,8% în ultima săptămână şi mai are de recuperat 1,2% pentru a acoperi integral scăderea bruscă de 3,6% din 5 august, potrivit datelor agregate de ZF.

Indicele Stoxx Europe 600 a crescut cu 0,3%, în timp ce acţiunile japoneze - care au fost cele mai afectate de scăderea globală de la începutul lunii august - au urcat vineri cu 3%. Indicele MSCI World este pe cale să înregistreze cea mai bună săptămână de la începutul lunii noiembrie, după ce a urcat cu 3,5 % în această săptămână.

Mişcările au avut loc după ce S&P 500 de pe Wall Street a câştigat 1,6% joi, datele solide privind vânzările cu amănuntul consolidând încrederea că economia SUA nu se îndreaptă spre o încetinire.

Pieţele futures au indicat o deschidere stabilă vineri. Principalul indice de referinţă al acţiunilor din SUA a urcat cu 3,7% în această săptămână, cea mai puternică performanţă din ultimele nouă luni.

S&P 500 şi-a recuperat toate pierderile din august, care au apărut după ce un raport slab privind locurile de muncă a stârnit temeri legate de o recesiune, şi se află la doar 2,2 % de maximul istoric din iulie.

„Suntem încă în tabăra aterizării uşoare. Piaţa a devenit prea îngrijorată de perspectiva recesiunii”, a spus Emmanuel Cau, şef al strategiei europene de acţiuni la Barclays. „Nu este ca şi cum totul a revenit la normal, dar stresul pe care l-am avut la începutul lunii a dispărut.”

Datele privind vânzările cu amănuntul au urmat cifrelor separate de miercuri, care au arătat o scădere neaşteptată a inflaţiei din SUA în iulie.

Scăderea inflaţiei a consolidat aşteptările investitorilor pentru mai multe reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală în acest an, deşi aşteptările chiar mai agresive de reducere a ratei au fost eliminate pe măsură ce revine optimismul cu privire la starea economiei.

Vineri dimineaţă, pieţele estimau o reducere a costurilor de împrumut cu puţin mai mică de un punct procentual până în decembrie. La apogeul vânzării de săptămâna trecută, investitorii au pariat că banca centrală va efectua reduceri de cel puţin cinci sferturi de punct.

Randamentele obligaţiunilor americane pe doi ani, care urmăresc îndeaproape aşteptările privind ratele, au crescut vineri la 4,04%, cu 0,37 puncte procentuale mai mult faţă de minimul recent din 5 august. Randamentele evoluează invers faţă de preţuri.

Recalibrarea aşteptărilor privind ratele vine înaintea conferinţei anuale de politică monetară a Fed Kansas City de la Jackson Hole, Wyoming, de săptămâna viitoare, unde se aşteaptă ca preşedintele Fed, Jay Powell, să ofere indicii suplimentare cu privire la calea politicii monetare.

Analiştii Bank of America au declarat că se aşteaptă ca Powell să se orienteze către o „comunicare de tip hawkish”.​