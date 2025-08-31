Aduce taxa pe afiliați mai mulți bani la buget decât impozitul de 1% pe cifra de afaceri? Calculele lui Adrian Luca, consultant fiscal

Eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționale a fost prezentată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, drept o măsură benefică pentru acest segment al mediului de afaceri.

„Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliaţi, pe care o propunem astăzi, să înlocuiască impozitul pe cifra de afaceri care funcţionează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiţii, pentru că avem o creştere economică în decelerare, pentru că avem investiţii străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, şi pentru că trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi, care ne indică acest lucru, că trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune şi trebuie să anticipăm acest lucru”, a spunea ministrul Alexandru Nazare, pe 13 august, la prezentarea măsurilor pe care Guvernul își propunea să le adopte în cadul componentei fiscale a pachetului 2.

Pachetul privind fiscalitatea, sub forma unui proiect de lege, a fost adoptat vineri în Guvern, ș va urma traseul legislativ în Parlament.

Prin acest pachet, este eliminat impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile de peste 50 de milioane de euro și înlocuit cu un sistem de impozitare care vizează punctual cheltuielile sensibile ale companiilor multinaționale – management, consultanță și proprietate intelectuală, a anunțat Palatul Victoria.

„Din momentul implementării acestui impozit pe cifră de afaceri, investițiile private au scăzut. Și suntem perfect conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice”, a explicat Alexandru Nazare.

Impactul bugetar al măsurilor este, potrivit ministrului Finanțelor, de 3,7 miliarde, impactul pachetului fiscal, și 6,9 miliarde impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment.

„Noua taxă pe afiliați lovește în multinaționale semnificativ mai dur decât IMCA”

Într-o analiză publicată pe LinkedIn, consultantul fiscal Adrian Luca spune că a primit ântrebarea „Care măsură aduce mai mulți bani la buget: IMCA sau noua taxă pe afiliați?”, din mai multe direcții, după articole și postări în care s-a afirmat că „s-a renunțat la impozitul de 1% pe cifra de afaceri (IMCA) ca să fie favorizate multinaționalele”, că „statul taxează săracii și îi scutește pe bogați” și că noua taxă pe afiliați a fost introdusă „doar ca să le facă pe plac străinilor”.

Consultantul a făcut o serie de calcule pentru a arăta care este adevăratul impact:

IMCA a adus în plus aproximativ 1,2 miliarde lei (aproximativ 240 milioane euro) față de cât ar fi plătit companiile fără acest impozit; Noua taxă pe afiliați, care limitează deductibilitatea cheltuielilor de management, consultanță și drepturi de proprietate intelectuală la 1% din total cheltuieli, va genera în jur de 800 milioane euro anual — de peste 3 ori mai mult decât IMCA.

Consultantul arată că a făcut calculele pornind de la:

Cifra de afaceri multinaționale: aproximativ 250 miliarde euro;

Cheltuieli management/consultanță/drepturi de proprietate intelectuală: în medie 2% din cifra de afaceri (atenție, pentru anumite modele de business pot ajunge până la 8% – să vezi acolo impact);

Cheltuieli nedeductibile rezultate: 5 miliarde euro (2% din 250 miliarde euro);

Venituri suplimentare la bugetul de stat / impact fiscal: 800 milioane euro (16% impozit pe profit din 5 miliarde).

„Noua taxă pe afiliați lovește în multinaționale semnificativ mai dur decât IMCA. Acestea vor plăti de 3 ori mai mult comparativ cu IMCA”, este concluzia consultantului.

Potrivit lui Adrian Luca, multinaționalele nu au fost favorizate prin această măsură, ci dimpotrivă, sunt taxate excesiv și disproporționat.

„Chiar dacă desfășoară tranzacții perfect legitime, cu prețuri la nivel de piață, aceste cheltuieli devin nedeductibile automat. Apare și o discriminare evidentă: companiile care achiziționează servicii similare de la afiliați din România păstrează deductibilitatea. Dacă le achiziționează de la afiliatul nerezident, se confruntă cu dublă impunere economică — cheltuiala devine nedeductibilă în România, în timp ce venitul rămâne impozabil în țara prestatorului. E ca și cum ai plăti de două ori pentru același serviciu, doar că a doua oară plătești statului, nu furnizorului”, a conchis consultantul fiscal.