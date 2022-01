Aeroportul Internaţional Iaşi, al doilea în funcţie de traficul anual de pasageri, după Cluj-Napoca

Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Internaţional Iaşi se află pe locul doi în topul aeroporturilor regionale din ţară, după cel din Cluj-Napoca.

„Este pentru prima dată când Aeroportul Iaşi reuşeşte această performanţă, în ciuda restricţiilor impuse de pandemie, devansându-l cu 10.179 de pasageri pe cel din Timişoara”, transmit reprezentanţii Aeroportului Internaţional Iaşi.

În 2021, Aeroportul Iaşi a fost tranzitat de 631.532 de pasageri (îmbarcaţi şi debarcaţi), avansul fiind de 37% faţă de anul precedent.

Cel mai aglomerat trafic a fost în august, în creştere cu 90 de procente faţă de aceeaşi lună a anului 2020.

Anul trecut, din totalul celor peste 600.000 de călători, 54.048 au folosit cursele charter şi sezoniere, cu 887% mai mulţi comparativ cu 2020 şi cu 34% în plus faţă de 2019.

De asemenea, ca număr de aterizări şi decolări, Aeroportul Iaşi a înregistrat, în 2021, o creştere de 30,90% faţă de numărul mişcărilor din primul an pandemic.

„Suntem foarte bucuroşi că ne-am atins targetul în ceea ce priveşte traficul de pasageri, ţinând cont, bineînţeles, şi de contextul pandemic. Am fost foarte aproape de ţinta propusă de 650 de mii de pasageri şi faptul că am reuşit să mai urcăm un loc printre aeroporturile regionale demonstrează că există în continuare perspective de creştere şi vom încerca să menţinem acest trend ascendent. Sunt deja anunţate noi curse din Iaşi spre Roma, Paris, Barcelona, Bruxelles şi Koln, precum şi destinaţii sezoniere în Grecia (Mykonos, Zakynthos şi Heraklion). Anul trecut am avut şase destinaţii de vacanţă, faţă de patru în 2019, deci ne aşteptăm ca programul de vară din acest an să fie unul şi mai consistent. Lunile iunie, iulie şi august au reprezentat aproximativ 80% din traficul pe 2019. Chiar dacă în prima parte a anului cererea va fi mai scăzută, în orarul de vară vor fi reintroduse cursele suspendate temporar din cauza restricţiilor de călătorie, vom avea o nouă baza aeriană şi curse directe noi. În acest fel, vom reuşi să recuperăm din trafic, ajungând la o cifră de peste 800.000 de pasageri până la finalul acestui an”, a declarat Romeo Vatră, director general provizoriu al R.A. Aeroportul Iaşi.

Anul trecut, pe Aeroportul Internaţional Iaşi au fost deservite 22 de rute internaţionale şi una internă. De asemenea, au fost disponibile şase destinaţii de vacanţă, cu plecare de pe Aeroportul Iaşi. Şase companii aeriene au efectuat curse directe, două dintre acestea operând pentru prima dată la Iaşi.