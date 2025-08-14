Deși, inițial, fusese suspendat, programul „Rabla” se reia, dar sumele alocate sunt mult mai mici

Guvernul Bolojan a decis reluarea programului Rabla pentru persoane fizice, însă acesta este redus semnificativ: sunt alocați doar 200 de milioane de lei pentru perioada 2025 – 2030.

Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, Guvernul Bolojan reduce valoarea voucherului Rabla de la 7 000 de euro la aproximativ 3 500 de euro.

Tichetele pentru mașinile cu combustie rămân la 2 000 de euro, iar pentru cele hibride – 2 500 de euro.

250 000 de mașini vechi au fost casate

Sesiunile destinate UT-urilor și persoanelor juridice, în valoare de 670 de milioane de lei, vor fi anulate sau amânate pentru 2026.

Programul Rabla va fi reluat de la 2 septembrie.

Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, schema de finanțare trebuie regândită astfel încât să se elimine dependența exclusivă de stat.

„Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, se arată în proiectul de Ordononanță de Urgență.

250 000 de mașini vechi au fost casate, spune ministrul Mediului, iar acesta era un criteriu important și esențial, cuprins în PNRR, pentru reluarea programului Rabla.

Inițial, programul Rabla avea alocat un buget-record de 1, 43 de miliarde de lei.