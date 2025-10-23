Peste 8.400 de dosare au fost aprobate în programul Rabla pentru persoane fizice

Administratia Fondului pentru Mediu a publicat lista celor 8.486 de ecotichete aprobate, în valoare totală de 107.708.000 lei, pentru persoanele fizice înscrise în program.

„Îi felicit pe cei cărora le-au fost aprobate dosarele în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice! Așa cum am promis, AFM gestionează transparent și eficient banii publici. Scopul nostru este să găsim soluții pentru reducerea poluării, să creștem calitatea vieții românilor. Îmi doresc ca, de anul viitor, AFM să gestioneze proiecte strategice pentru România și pentru cetățenii săi, proiecte care să susțină comunități întregi”, a spus ministra Mediului, Diana Buzoianu.

După publicarea listei, AFM actualizează în aplicație statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanțare”. În 60 de zile de la obținerea acestui status, persoana fizică trebuie să distrugă și să radieze autovehiculul uzat și să încarce documentele și data radierii în aplicația informatică.

Sesiunea Rabla pentru plug-in hybrid, motociclete electrice, autovehicule 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen este în continuare deschisă până la 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului.