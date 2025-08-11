Piaţa auto în iulie: creştere pe fondul creşterii discounturilor odată cu suspendarea Rabla 2025

Această evoluţie pozitivă nu reuşeşte însă să compenseze declinul general al pieţei, care pe primele şapte luni ale anului rămâne în teritoriu negativ, cu o scădere de 15,3%, potrivit zf.ro.
Roxana Capătă, managing director, Ford România Services, susţinea încă de la început de iulie că întârzierea programului Rabla afectează dramatic industria. „Sunt maşini care stau în stocurile dealerilor cu efecte financiare majore pe zona de dobânzi, credite şi aşa mai departe“, explica şefa Ford România Services. Ea avertiza că situaţia generează „ramificaţii economice profund nefavorabile“ pentru întregul lanţ valoric.
Analiza creşterii din iulie sugerează că aceasta poate fi atribuită, în parte, eforturilor dealerilor şi importatorilor de a reduce stocurile prin acordarea de discounturi semnificative. Capătă anticipa că această strategie va deveni inevitabilă: „O eventuală renunţare la programul Rabla va impune comercianţilor să vină cu noi strategii care să atragă clientela prin oferte cât se poate de competitive“. Dealerii şi importatorii au lansat în piaţă discounturi pentru maşinile care ar fi fost cumpărate prin Rabla, de la reduceri de 1.000 de euro pentru cele pe benzină, la 4-5 mii de euro pentru electrice.