Americanii de la Black Sea Oil & Gas lansează în România o companie în domeniul biogazului

Cu sediul central în Bucureşti, BSOG Energy urmează să construiască centrale de biogaz în ţară, fiecare amplasament fiind estimat să aibă o capacitate de minimum 15 MW.

„În parteneriat cu acţionarii noştri, Carlyle şi BERD, prin ȋnfiinţarea BSOG Energy extindem portofoliul nostru de afaceri din România cu o nouă companie activă ȋn dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă. Biogazul joacă un rol important ȋn tranziţia energetică, eliminând impactul semnificativ al poluării reprezentate de evacuarea deşeurilor organice pe terenuri şi depozite de deşeuri, şi, în acelaşi timp, asigură reduceri substanţiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră prin transformarea metanului produs în mod natural într-un combustibil utilizabil, produs ȋn ţară”, spune Mark Beacom, CEO BSOG şi Director General al BSOG Energy, citat de Ziarul Financiar.

Biogazul rezultă din prelucrarea industrială prin digestie anaerobă a reziduurilor agricole şi a altor deşeuri organice cum ar fi gunoiul de grajd, paie si deşeuri alimentare. Emisiile nete de dioxid de carbon generate sunt semnificativ mai mici, sau în unele cazuri negative, în comparaţie cu metanul de origine fosilă.

Din aceste motive, este de aşteptat ca biogazul să joace un rol critic în atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene.

Se estimează că cererea de biogaz va creşte cu 20% pe an în acest deceniu, determinată de politicile de sprijin şi de pachetele de stimulente ale Uniunii Europene.

Având în vedere dimensiunea sectorului său agricol, România dispune de cantităţi substanţiale de deşeuri agricole care rămân neutilizate. Prin valorificarea acestei resurse naturale şi prin promovarea unor politici publice de sprijin care facilitează investiţiile private şi accesarea subvenţiilor din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene, România are potenţialul de a deveni lider în materie de biogaz în Europa, spun oficialii de la BSOG.

„România are un potenţial semnificativ în industria biogazului, dar puţine dezvoltări ȋn domeniu până în prezent. Prin alăturarea expertizei ȋn materii prime, proiectare, achiziţii şi accesarea de credite verzi şi combinarea acestora cu expertiza BSOG de a implementa proiecte în România, credem că BSOG Energy este poziţionată unic pentru a crea o platformă puternică şi la scară largă de livrare a biogazului ȋn regiune. O industrie puternică a biogazului ȋn România are potenţialul de a creşte producţia locală de gaze cu zero emisii de CO2, transformând deşeurile agricole ȋn noi surse de venit pentru sectorul agricol precum şi contribuind la crearea de noi locuri de muncă”, adaugă Mark Beacom.

2023 a fost primul an complet de producţie pentru proiectul Midia Gas Development (MGD) din Marea Neagră, realizat de americanii de la BSOG, alături de partenerii săi, Petro Ventures şi Gas Plus. Proiectul a intrat în funcţiune la jumătatea anului 2022, fiind prima investiţie de acest tip realizată în România în ultimele trei decenii.

Potrivit datelor furnizate de Transgaz, România a înregistrat o producţie de gaze de 9,3 miliarde de metri cubi în 2023, semnificativ peste cea din 2022, iar BSOG a devenit al treilea cel mai mare producător local, cu o pondere de peste 10%.