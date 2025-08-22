ANPC: Amenzi de 5,2 milioane de lei și oprirea prestării serviciilor pentru 30 de firme

În perioada 18-22 august, comisarii au verificat 1.359 de firme din întreaga țară.

În urma controalelor au fost date 1.024 amenzi contravenţionale în valoare de peste 5,2 milioane lei, 607 avertismente, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 555.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici.

Printre neregulile depistate de comisarii ANPC se numără folosirea unor butelii cu grad avansat de coroziune, produse de origine vegetală cu depuneri de mucegaiuri sau cu termen de valabilitate depășit, prezența insectelor în blocul alimentar, lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen, utilizarea unor echipamente cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități sau lipsa afișării prețurilor și a altor informații obligatorii pentru consumatori.