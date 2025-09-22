ArcelorMittal Hunedoara își închide definitiv porțile: Acționarii vor vota oprirea totală în 17 octombrie

Grupul ArcelorMittal a făcut primul pas oficial spre închiderea definitivă a combinatului din Hunedoara, una dintre cele mai vechi unități de producție siderurgică din România, cu o istorie de peste un secol. Conducerea companiei solicită acționarilor aprobarea încetării permanente a activității de producție, într-o Adunare Generală convocată pentru data de 17 octombrie 2025, la sediul societății din municipiul Hunedoara.

Spre deosebire de alte momente de instabilitate prin care a trecut unitatea hunedoreană, oprirea de acum nu este una temporară. Compania a propus acționarilor încetarea completă a activității de producție, fără intenția unei reluări ulterioare.

Producția este deja oprită

Pe ordinea de zi a Adunării Generale este trecută solicitarea de aprobare a „încetării permanente a activității de producție” și a „implementării măsurilor implicate de o astfel de oprire definitivă a producției”. Decizia a fost deja luată de Consiliul de Administrație, acționarii trebuie doar să o confirme.

Activitatea combinatului a fost redusă treptat începând cu 5 septembrie, iar salariații au intrat în șomaj tehnic, fiind plătiți cu 75% din salariul de bază, măsură prelungită până la 31 octombrie 2025. Producția a fost complet oprită în 12 septembrie, iar compania a inițiat o schemă de plecări voluntare până la finalul lunii octombrie.

Conducerea: Nu au fost găsite soluții

Motivele invocate de conducere țin de contextul economic dificil, lipsa comenzilor și pierderile constante înregistrate de unitate. Potrivit explicațiilor furnizate acționarilor, nu s-au identificat soluții viabile pentru menținerea unei activități sustenabile, iar măsurile luate până acum – inclusiv reducerile de costuri și opririle temporare – s-au dovedit insuficiente: „Faptul că nu au fost identificate soluții viabile pentru menținerea activității societății într-un mod sustenabil, într-un context economic dificil și cu pierderi constante, determină necesitatea luării unor măsuri urgente pentru diminuarea pierderilor”.

Ultimul cuvânt aparține acționarilor

La finalul anului 2024, ArcelorMittal Hunedoara mai avea 544 de angajați și o cifră de afaceri de 511 milioane de lei, potrivit datelor financiare raportate. În perioada sa de vârf, înainte de privatizarea din anii 2000, combinatul avea peste 5.000 de angajați și exporta produse în zeci de țări, iar acum mai are doar câteva sute. Închiderea porților combinatului afectează direct cei 477 de salariați rămași în prezent și lovește o comunitate care a trăit din siderurgie de generații.

În ședința programată pentru 17 octombrie, acționarii trebuie să ofere conducerii companiei undă verde pentru a finaliza toate demersurile legate de închiderea combinatului. Toate procedurile vor fi gestionate de consiliera juridică a companiei. Deciziile adoptate vor avea efect doar pentru acționarii care figurează oficial în registrul companiei la data de 4 noiembrie, cu o zi înainte fiind stabilită așa-numita „ex-date” – momentul din care cei care cumpără acțiuni nu mai pot beneficia de drepturile aferente hotărârilor luate în adunare.

141 de ani de industrie, în pragul închiderii

Activitatea industrială la Hunedoara a început în iunie 1884, odată cu punerea în funcțiune a primului furnal. De-a lungul a aproape un secol și jumătate, platforma a trecut prin multiple reorganizări, iar din anii 2000 se află în portofoliul grupului ArcelorMittal, ca parte a unei ample privatizări postcomuniste.

Combinatul este listat la Bursa de Valori București din anul 1997. Prețul unei acțiuni s-a menținut în jur de 0,204 lei în luna septembrie, marcând o scădere de peste 30% față de nivelul de la începutul anului 2025. Capitalizarea bursieră a companiei se situa vineri la puțin peste 40 de milioane de lei, în creștere cu aproximativ 5 milioane față de începutul lunii.

În cei 141 de ani de existență industrială, combinatul a fost coloana vertebrală a orașului Hunedoara. Închiderea sa definitivă adâncește declinul unei comunități care și-a construit identitatea în jurul industriei – un județ care a pierdut deja peste 100.000 de locuri de muncă, nepunând nimic în loc.