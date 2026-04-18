Avertismentul unui specialist privind vânzarea companiilor strategice: Este ca vânzarea argintăriei din casă și a perlelor coroanei la solduri

„Despre vânzarea argintăriei din casă, despre vânzarea ‘perlelor coroanei la solduri’. Pare că România nu mai are nevoie să fie atacată, face implozie din interior”, scrie pe Facebook profesorul universitar Cristian Socol.

În același context, se susține că orice pierdere de control asupra companiilor strategice nu reprezintă doar o decizie economică, ci o problemă de securitate națională: „Dincolo de aspectele economice, vânzarea totală sau parțială a companiilor strategice și pierderea controlului asupra lor este un atac la adresa apărării și securității României”.

Trimitere la Strategia Națională de Apărare 2025–2030

„Nu o spun eu, rezultă din Strategia Națională de Apărare a României 2025-2030 (SNAR), adoptată la sfârșitul lunii noiembrie 2025, deci acum 5 luni. Consiliul Suprem de Apărare a Țării trebuie să se sesiseze și să evalueze riscurile imense ale acestei operațiuni. Energia este definită clar în SNAR ca instrument de putere geopolitică, vulnerabilitate strategică și posibilă țintă de atac sau presiune (vezi pagina 19 Riscuri și Vulnerabilități ‘Neajunsurile în asigurarea securității energetice la nivel regional și a protecției infrastructurilor critice pot fi exploatate… ca mijloc de presiune politică și pârghie de control.’)”, adaugă Socol.

El amintește că Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz fac parte din sectorul energetic strategic / critic.

„Energia este definită explicit ca sector strategic de securitate națională, nu doar economic ci și ca infrastructură de apărare. Sectorul energetic este asociat direct cu capacitatea militară și geopolitică în Strategia de Apărare. La pagina 9 în Strategie se arată ‘Domeniul economic contribuie la asigurarea securității naționale prin sectoare strategice sau importante precum: producția de energie, inclusiv extracția de hidrocarburi, mineritul …IT&C și tehnologii de frontieră…’. Portul Constanța face parte și el din infrastructura logistică și a rutelor comerciale definite ca strategice. Porturile, terminalele petroliere, coridoarele logistice și facilitățile maritime sunt componente ale infrastructurii critice”, menționează Cristian Socol.

Sistemul bancar și industria de apărare

„CEC Bank face parte din sistemul financiar strategic, care trebuie să asigure suport pentru apărare și Securitate națională, conform Strategiei. La pagina 18 Amenințări se arată ‘Amenințările la adresa intereselor economice strategice ale României sunt generate de acțiuni… care vizează promovarea propriilor obiective economico-financiare în detrimentul celor naționale’. Mai mult, CEC Bank este bancă sistemică în România cf Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială, ocupând locul 3 in topul bancar după volumul activelor în 2024 și locul 4 în anul 2025, cf bankingnews.ro”, se mai arată în postarea profesorului universitar.

Romarm este companie de armament, face parte din industria de apărare, definite ca strategică în SNAR (vezi pagina 9 ”Economia națională este chemată… să contribuie direct la producția de echipament și tehnologie militară”, pagina 21 ”Fructificarea instrumentelor… poate revitaliza sectoare critice din industria națională de apărare și iniția un proces de transformare și retehnologizare…” și pag 22 ”Constituirea pe teritoriul național de capacități industriale care să producă tehnică militară modernă și să asigure mentenanța acesteia”).