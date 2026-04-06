Prima pagină » Economic » Banca Franței a vândut tot aurul din SUA, a cumpărat aceeași cantitate din Europa și a câștigat 12,8 miliarde de euro

Banca Franței a vândut tot aurul din SUA, a cumpărat aceeași cantitate din Europa și a câștigat 12,8 miliarde de euro

Banca Franței a dat lovitura: a vândut tot aurul depozitat în SUA, a cumpărat aceeași cantitate din Europa și a câștigat 12,8 miliarde de euro.
Banca Franței a vândut tot aurul din SUA, a cumpărat aceeași cantitate din Europa și a câștigat 12,8 miliarde de euro
Petru Mazilu
06 apr. 2026, 13:29, Economic

Banca centrală a Franței a vândut 129 de tone de aur francez depozitat la Rezerva Federală din New York, SUA, potrivit RFI. Ulterior, a cumpărat aur aceeași cantitate de aur din Europa și a înregistrat un câștig de 12,8 miliarde de euro.

Banca a profitat de o oscilație a prețurilor. Cele 129 de tone de aur reprezintă aproximativ 5% din rezervele totale ale Franței. Tranzacțiile au fost efectuate între iulie 2025 și ianuarie 2026.

În prezent, toate rezervele de aur franceze de aproximativ 2.437 de tone sunt deținute la Paris.

În plus, banca a achiziționat lingouri noi care spre deosebire de cele vândute respectă standardele actuale de pe piața europeană.

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Nicușor Dan i-a chemat pe Bolojan, pe miniștrii Energiei și Transporturilor la Cotroceni. Ce se DISCUTĂ
Gandul
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
Libertatea
Care este cea mai invidiată zodie în primăvara lui 2026, potrivit Cristinei Demetrescu
CSID
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor