Banca Franței a vândut tot aurul din SUA, a cumpărat aceeași cantitate din Europa și a câștigat 12,8 miliarde de euro

Banca centrală a Franței a vândut 129 de tone de aur francez depozitat la Rezerva Federală din New York, SUA, potrivit RFI. Ulterior, a cumpărat aur aceeași cantitate de aur din Europa și a înregistrat un câștig de 12,8 miliarde de euro.

Banca a profitat de o oscilație a prețurilor. Cele 129 de tone de aur reprezintă aproximativ 5% din rezervele totale ale Franței. Tranzacțiile au fost efectuate între iulie 2025 și ianuarie 2026.

În prezent, toate rezervele de aur franceze de aproximativ 2.437 de tone sunt deținute la Paris.

În plus, banca a achiziționat lingouri noi care spre deosebire de cele vândute respectă standardele actuale de pe piața europeană.