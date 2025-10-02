Banca Transilvania finalizează o achiziție la Chișinău. Ce este și cum operează Microinvest

Victoriabank de la Chișinău, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, a finalizat achiziția Microinvest, Microinvest, liderul pietei de microfinanțare din Republica Moldova.

Acordul fusese semnat în aprilie și acum părțile în tranzacție au primit și acordul autorităților de reglementare, potrivit profit.ro.

Noua achiziție va contribui la creșterea Victoriabank, a 3-a bancă din Basarabia, prin diversificarea ofertei, numărul mare de clienti noi și expertiza în microfinanțare.

Microinvest este cea mai mare companie de creditare non-bancară din Republica Moldova, cu o cotă de piață solidă, 46.000 de clienți, atât persoane juridice, cât și persoane fizice, aproape 400 de angajați și 17 sucursale. Aceasta finanțează IMM-uri, agribusiness-uri, precum și planurile personale ale clienților. „Microinvest își va păstra modelul de business și de guvernanță corporativă, precum și autonomia operațională, continuând să funcționeze ca entitate independentă”, spune comunicarea Băncii Transilvania către Bursa de Valori București.

Banca Transilvania este listată la cota BVB încă de la sfârșitul secolului trecut, unde, la ultimul preț de închidere, de 28,20 lei/acțiune, are o capitalizare de piață de 30,75 miliarde lei (6,04 miliarde euro).