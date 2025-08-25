Binance avertizează asupra unor noi fraude telefonice și se alătură rețelei globale Beacon

Specialiștii Binance au avertizat vineri asupra unei noi metode de fraudă prin telefon, în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai serviciului de suport și conving utilizatorii să facă „actualizări de securitate” în setările API.

Prin aceste modificări, atacatorii pot obține acces la conturi și transfera rapid criptomonede către portofelele proprii.

Pentru a intensifica eforturile anti-fraudă, Binance s-a alăturat ca membru fondator Rețelei Beacon, dezvoltată de TRM Labs alături de actori majori din industrie și autorități.

Beacon este prima rețea care permite schimbul de informații și intervenții în timp real pentru a opri transferul fondurilor furate.

„Blockchain-ul este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru combaterea infracțiunilor financiare. Rețeaua Beacon face colaborarea între sectorul public și privat mai rapidă și mai eficientă”, a declarat Noah Perlman, director de conformitate Binance.

Rețeaua include parteneri precum Coinbase, PayPal, Ripple, Kraken sau Crypto.com și acoperă cazuri precum hack-uri, plăți de ransomware sau finanțarea terorismului.

Binance recomandă utilizatorilor să activeze autentificarea în doi pași, să nu modifice setările API la cererea necunoscuților și să raporteze imediat orice apel suspect.