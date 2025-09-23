BNR: Creditul neguvernamental a crescut în august cu 8% față de luna similară din 2024

Potrivit băncii centrale, masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârșitul lunii august 2025 un sold de 751 138 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,1 la sută (-2,2 în termeni reali1) față de luna iulie 2025, iar în raport cu august 2024 s-a majorat cu 8,3 la sută (-1,4 la sută în termeni reali).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit s-a majorat în luna august 2025 cu 0,4 la sută față de iulie 2025 (-1,7 la sută în termeni reali), până la nivelul de 440 650,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,3 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, a crescut cu 0,2 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 30,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,7 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,0 la sută (-1,7 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 7,5 la sută a componentei în lei (-2,2 la sută în termeni reali) și cu 9,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (7,1 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental1 acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna august 2025 de 0,8 la sută față de luna iulie 2025, până la 256 112,8 milioane lei. În raport cu august 2024, acesta s-a majorat cu 16,3 la sută (5,8 la sută în termeni reali).