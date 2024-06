Bursă. Producătorul de vinuri Purcari are un nou director financiar: Anatol Belibov, care a lucrat la KPMG, Nestlé şi AkzoNobel, preia rolul lui Victor Arapan

Producătorul de vinuri Purcari (simbol bursier WINE), unul dintre principalii producători de vin din Europa Centrală şi de Est, a anunţat numirea lui Anatol Belibov în funcţia de director financiar, începând cu 1 iulie 2024.

Victor Arapan, actualul director financiar, părăseşte compania pentru a explora noi oportunităţi. Acesta a făcut parte din echipa de management a Purcari Wineries timp de peste 13 ani şi a jucat un rol crucial în perioada de redresare a Companiei după embargoul rusesc din 2013.

Compania transmite că viziunea strategică a lui Victor Arapan, etica de muncă şi planificarea meticuloasă au fost esenţiale pentru a naviga grupul prin vremuri dificile, conducând în cele din urmă la un IPO de succes.

„Ne luăm rămas bun de la un membru al echipei care a fost un pilon pentru Purcari Wineries şi forţa motrice din spatele succesului şi puterii financiare a Companiei timp de peste treisprezece ani. Victor a jucat un rol foarte important în formarea acestui Grup, iar expertiza sa a fost o parte integrantă a succesului nostru. Ne exprimăm cea mai profundă apreciere şi îi urăm mult succes în noile sale proiecte”, a spus Victor Bostan, director executiv al Purcari.

Belibov este originar din Republica Moldova şi are peste 15 ani de experienţă în domeniul financiar, incluzând elemente precum contabilitatea, controlul intern, serviciile financiare, precum şi managementul proiectelor de transformare financiară. A lucrat în mai multe ţări din Europa Centrală, de Est şi de Sud în companii globale de top, precum KPMG, Nestlé şi AkzoNobel, acoperind mai multe poziţii locale şi regionale în aceste companii.

„Purcari Wineries este un grup bine cunoscut, cu o imagine de brand foarte puternică, şi sunt norocos să fiu originar din ţara în care această companie îşi are începutul. De-a lungul anilor, am văzut cum Purcari a crescut şi a pornit într-o călătorie extraordinară pentru a deveni unul dintre cei mai mari jucători din industria vinului şi, fără îndoială, liderul incontestabil în regiunea Europei Centrale şi de Est. Sunt cu adevărat recunoscător pentru oportunitatea de a mă alătura echipei Purcari Wineries şi de a contribui la succesul său. Am acceptat această provocare cu mult entuziasm, deoarece sunt dornic să contribui la ambiţia şi valoarea Purcari”, a spus Anatol Belibov.

În rolul său, Belibov va continua să conducă şi să dezvolte echipa financiară a Grupului Purcari Wineries.

„Sunt încântat să îi urez un bun venit lui Anatol în poziţia de Director Financiar. El va aduce în Purcari expertiză financiară şi operaţională valoroasă dobândită în organizaţii cu ritm de creştere rapid, astfel aştept cu nerăbdare să ducem împreună cu el Purcari Wineries către următorul capitol captivant al istoriei sale. Experienţa şi mentalitatea internaţională a lui Anatol vor fi o completare puternică a echipei noastre de conducere”, a adăugat Victor Bostan.

Purcari are 614 mil. lei capitalizare, după ce acţiunile s-au apreciat cu 7,5% de la începutul acestui an, pe fondul unor tranzacţii de 40,9 mil. lei, arată datele BVB.

Compania a încheiat primul trimestru din 2024 cu un profit net de 10,8 mil. lei, în scădere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, la venituri de 81,6 mil. lei, în creştere cu 11%.