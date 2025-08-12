Bursa din Tokyo: Indicele Nikkei atinge un record după anunțul lui Trump privind tarifele Chinei

Indicele Nikkei al Bursei de Valori din Tokyo a crescut marți cu peste 1.100 de puncte, potrivit Le Figaro. Bursa a reacționat după ce Donald Trump a anunțat că va prelungi armistițiul comercial cu China pentru încă 90 de zile.

Nikkei a crescut cu 2,8%, ajungând la 42.983,34 puncte la începutul după-amiezii.

Potrivit analiștilor de la IwaiCosmo Securities, „reducerea tensiunilor din jurul negocierilor comerciale dintre Statele Unite și China, precum și speculațiile cu privire la o reducere iminentă a ratei dobânzii din SUA” au contribuit la creșterea optimismului investitorilor japonezi.

Mai multe companii cotate la bursă au avut de câștigat pe listă aflându-se SoftBank Group, Advantest și Toyota.